Bertelsmann Investments und applike group investieren 100 Mio. Euro in den globalen Ausbau der App-Plattform

Hamburg/Gütersloh (ots) -Die Hamburger applike group setzt ihren globalen Wachstumskurs fort und erhält dafür eine strategische Ausbau-Finanzierung ihres Shareholders Bertelsmann Investments. Insgesamt fließen im Rahmen der Bertelsmann-weiten Wachstumsstrategie "Boost 2025" weitere 100 Millionen Euro in den organischen Aufbau neuer Geschäfte, Technologien und Plattformen innerhalb der applike group. Im Rahmen der Finanzierung bewertet Bertelsmann Investments das Unternehmen mit 500 Millionen Euro.Die applike group wurde vor sieben Jahren von Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky gemeinsam mit Gruner + Jahr gegründet. Seit der Zusammenführung von G+J und RTL Deutschland wird die Beteiligung von Bertelsmann Investments (BI) gehalten. Applike wird hierbei Bertelsmann Next zugeordnet, einem neuen Geschäftsbereich, mit dem BI vielversprechende künftige Geschäftsfelder für den internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern Bertelsmann erschließt. Derzeit besteht die applike-Gruppe aus vier Firmen: adjoe, justDice, Sunday und justtrack. Sie decken die Geschäftsbereiche App-Vermarktung, Reichweitenaufbau, Mobile-Games-Entwicklung und Automatisierung ab.Im vergangenen Jahr hat die applike group mit ihren Tochterunternehmen einen Umsatz in niedriger dreistelliger Millionenhöhe erzielt. Sie ist bereits seit mehreren Jahren hochprofitabel. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Märkten aktiv, der größte Markt sind mit über einem Drittel Umsatzanteil die USA. Aktuell beschäftigt die applike group rund 120 Mitarbeitende aus über 50 Ländern am Standort Hamburg, bis Ende 2022 soll die Zahl auf 250 verdoppelt werden.Die applike group ist ein führender Company Builder in der App Economy und verfolgt die Vision, alle App-Nutzer:innen weltweit zu erreichen. Im Zuge der Wachstumsfinanzierung soll das schon heute führende Ad-Network adjoe zur In-App-Video-Plattform ausgebaut werden. Sunday - bereits erfolgreich in der Eigen-Entwicklung sogenannter Hyper-Casual-Games - wird zur Publishing-Platform für externe Studios weiterentwickelt. Die applike-Technologie justtrack soll zukünftig auch App-Anbietern außerhalb der applike group beim Reichweitenaufbau helfen. Und justDice - das führende Loyalty-Programm für Mobile-Gamer - soll neue Loyalty-App-Formate entwickeln."Kaum ein Medienkanal wächst derzeit weltweit so schnell wie Smartphone-Apps. Von Deutschland aus führt die applike group den Markt als globaler Player mit innovativen Technologien mit an. Die Gründer Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky haben mehrfach unternehmerischen Weitblick und kreatives Know-how bewiesen. Deshalb investieren wir im Rahmen unseres konzernweiten 'Boost'-Programms in den strategischen Ausbau dieses Wachstumsgeschäfts", sagt Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann und Bertelsmann Investments."Die strategische Ausbau-Finanzierung von Bertelsmann ist ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung unserer Vision, die weltweit sechs Milliarden App-Nutzer:innen zu erreichen und unsere Stellung als führender Company Builder der App Economy weiter auszubauen", sagt Jonas Thiemann, Co-CEO und Gründer der applike group. Carlo Szelinsky, ebenfalls Co-CEO und Gründer, ergänzt: "Wir haben in diesem Jahr mit justtrack bereits unsere vierte Firma ausgegründet. Weitere sind in Planung. Wir haben über die neuen Finanzmittel nun die einmalige Möglichkeit, eine Plattform zu entwickeln, die alle wesentlichen Wertschöpfungsstufen zur erfolgreichen Skalierung von Smartphone-Apps abdeckt."Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030Über die applike groupDie applike group ist der führende Company Builder der App Economy, und wurde im Jahr 2015 von Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky mit dem Verlag Gruner + Jahr in Hamburg gegründet. Das Unternehmen bietet Lösungen im Bereich Mobile User Acquisition, Mobile Gaming und Ad Monetization an. 2020 wurde AppLike in eine Holding (applike group) umgewandelt, beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende und setzte im Jahr 2021 mehr als 100 Millionen Euro um.