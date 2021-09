Berry Global Aktie: 110-Millionen-Dollar-Investition!

Berry Global Group Inc. (NYSE:BERY) hat eine Investition in Höhe von 110 Millionen US-Dollar angekündigt, um seine Produktionsanlagen für Lebensmittelverpackungen in Nordamerika zu erweitern.

Der Plan sieht vor, die Polypropylen-Tiefziehkapazitäten des Unternehmens zu erweitern, um durchsichtige Getränkebecher und Deckel für Schnellrestaurants, Coffee Shops, Convenience Stores und andere Lebensmittelmärkte herzustellen.

Die nordamerikanische Expansion wird voraussichtlich 2022 in Betrieb gehen und 200 neue Arbeitsplätze schaffen.

