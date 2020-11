Bernstein-Analyst: Jetzt in Biopharmazie investieren!

Ronny Gal von Bernstein sprach in CNBCs “The Exchange” über Aktien, die ihm im biopharmazeutischen Sektor gefallen. Er glaubt, dass wir das politische Risiko abtun können, da es unwahrscheinlich erscheint, dass die Demokraten in der Lage wären, eine Resolution zu verabschieden, die dem Sektor schaden könnte.

In diesem Sektor gefällt ihm Pfizer Inc. (NYSE:PFE), da er in naher Zukunft keine wesentlichen Einbußen



