Bernhard Seidenath und Klaus Holetschek: Digitalisierung im Gesundheitsbereich weiter vorantreiben - Ärztetag will Fernbehandlungsverbot lockern (FOTO)

München (ots) -Im Vorfeld des 77. Bayerischen Ärztetags fordert BernhardSeidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag, die Chancen der Digitalisierung zum Wohle derPatienten verstärkt zu nutzen. "Der medizinische Fortschritt in denvergangenen Jahrzehnten hat die Menschen gesünder gemacht, derdigitale Fortschritt im Gesundheitswesen verbessert die Versorgungder Patienten in unserem Land. Deshalb ist es zu begrüßen, dass sichder Bayerische Ärztetag mit der Erweiterung derFernbehandlungsmöglichkeiten befasst", sagte Seidenath. "DieDigitalisierung macht es möglich, dass der Patient nicht immer diePraxis aufsuchen muss."Abzustimmen ist über eine neue Formulierung in der Berufsordnungder Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) zur "ausschließlichenFernbehandlung" (Paragraf 7, Absatz 4). Hierzu hat der Vorstand derÄrztekammer einen Leitantrag vorbereitet, der eine ausschließlicheBeratung und Behandlung über Kommunikationsmedien unter bestimmtenVoraussetzungen zulässt. Das ist die Voraussetzung dafür, dassOnline-Sprechstunden oder Online-Diagnosen möglich werden."Auch die Einigung auf ein Grundkonzept für die elektronischePatientenakte auf Bundesebene ist zu begrüßen", sagte KlausHoletschek, stellvertretender Vorsitzender des ArbeitskreisesGesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion. "Das Rezept, derArztbefund oder die Überweisung auf Papier sind Dinosaurier. Wirmüssen endlich auch im Gesundheitswesen das digitale Zeitaltereinläuten."Krankenkassen und Ärzte haben sich mit demBundesgesundheitsministerium jüngst einem Bericht zufolge auf einGrundkonzept für die elektronische Patientenakte geeinigt. GesetzlichVersicherte sollen demnach spätestens ab 2021 auch per Handy undTablet ihre Patientendaten einsehen können. "Das darf ruhig noch einbisschen schneller gehen", betonte Seidenath. Die Akteure imGesundheitswesen hätten insbesondere die Schaffung gemeinsamerStandards verabredet. "Genau dies ist der zentrale Punkt: Wirbrauchen möglichst schnell standardisierte Formulare undinteroperable Systeme. Beispielsweise sind die KassenärztlichenVereinigungen gefordert, den Arztbrief zu standardisieren. Dies mussjetzt geschehen." Seidenath weiter: "Klar ist für uns, dass dabeistrengste Datenschutzkriterien eingehalten werden müssen, damit dasVertrauen der Menschen in diese Innovationen aufgebautbeziehungsweise gestärkt wird. Dass das Grundrecht aufinformationelle Selbstbestimmung gewahrt wird, ist für unsselbstverständlich."Die CSU-Landtagsfraktion schiebt beim Thema Digitalisierung imGesundheitswesen massiv an. "Wir wollen beim elektronischen Rezeptweiter kommen und begrüßen deshalb die entsprechenden Initiativenetwa auf Seiten des Bayerischen Apothekerverbands. Zudem brauchen wireine Plattform, mit deren Hilfe die Leistungserbringer - unterEinhaltung strengster Datenschutzstandards -Patientendatenaustauschen können. Das Ziel ist eine digitalisierteGesundheitsversorgung, die dem Datenschutz bestmöglich gerecht wird.Der Patient muss Herr über seine Daten sein und bleiben", fasstenSeidenath und Holetschek zusammen.