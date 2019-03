Bernhard Seidenath und Harald Kühn: Doppelhaushalt stärkt die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen in Bayern weiter

Finanztrends Video zu



München (ots) - Zu den aktuellen Beratungen des Doppelhaushalts2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt Bernhard Seidenath, derVorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im BayerischenLandtag: "Bei unserer Gesundheits- und Pflegepolitik steht der Menschmit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt - von der Geburtbis zum Lebensende. So brauchen wir eine sichere Versorgung mitFachkräften im Bereich der Ärzte, der Heilmittelerbringer, derHebammen und der Pflege. Auch im Bereich der Prävention wollen wirweiter vorangehen. Denn Bayern ist ein Gesundheitsland. Mit demvorliegenden Doppelhaushalt verbessern wir die Versorgung derMenschen sowohl im medizinischen als auch im pflegerischen Bereichweiter."Harald Kühn, der Mitberichterstatter zu Einzelplan 14(Staatsministerium für Gesundheit und Pflege) aus demHaushaltsausschuss ergänzt:"Eine an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientierteGesundheits- und Pflegepolitik in Stadt und Land ist von besondererBedeutung. Eine verlässliche Krankenhausfinanzierung, die Versorgungmit Fachkräften, der Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen und dieUnterstützung der Gesundheitsregionen Plus sind hierfür guteBeispiele."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell