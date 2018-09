Bernhard Seidenath und Dr. Gerhard Waschler: Schulgeldfreiheit für Heilmittelerbringer fördert Attraktivität der Gesundheitsberufe - Bayern geht für den Bund in Vorleistung

München (ots) - Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag will dieGesundheitsfachberufe in Bayern weiter stärken. "DieSchulgeldfreiheit für die Heilmittelerbringer kommt! Wir müssen klareAnreize schaffen, dass wieder mehr junge MenschenGesundheitsfachberufe ergreifen. Deshalb brauchen wir dieSchulgeldfreiheit auch für die angehenden Heilmittelerbringer", sagtBernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion."Der Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich nimmt auch und gerade imBereich der Heilmittelerbringer, also bei den Physiotherapeuten,Ergotherapeuten, Logopäden, Masseuren, medizinischen Bademeistern undPodologen, zunehmend dramatische Formen an. Die CSU-Fraktion hat sichdem Thema schon länger angenommen, deshalb begrüßen wir, dass auchMinisterpräsident Dr. Markus Söder schnell handeln möchte."Auf Betreiben der CSU hin wurde im Koalitionsvertrag derBundesregierung die Abschaffung des Schulgeldes für die Ausbildung inden Gesundheitsfachberufen vereinbart. Seidenath: "Wir müssenhandeln! Für die Zeit bis zum Inkrafttreten entsprechenderbundesrechtlicher Regelungen gehen wir in Bayern in Vorleistung. Wirwerden die Schulen solange in den sogenannten Pflegebonusmitaufnehmen, wie der Bund nicht tätig wird. Umgesetzt werden solldies zum zweiten Schulhalbjahr 2018/2019. Ich bedanke mich in diesemZusammenhang ausdrücklich bei Klaus Holetschek, dem Präsidenten desKneipp-Bundes und des Bayerischen Heilbäderverbandes, für dessenEngagement und aktive Unterstützung bei unseren Anliegen."Profitieren werden die Schüler der Berufsfachschulen fürPhysiotherapie, Podologie, Logopädie, Ergotherapie, Massage,Orthoptik, Diätassistenz sowie technische Assistenten in der Medizinund pharmazeutisch-technische Assistenten in privater Trägerschaft.Der bildungspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Dr.Gerhard Waschler, ergänzt: "Die Entwicklung der Schülerzahleninnerhalb der Professionen der Heilmittelerbringer in Deutschland istrückläufig. Ein Grund hierfür liegt in den hohen Ausbildungskosten.So erheben rund 93 Prozent aller privaten Berufsfachschulen dieserAusbildungsrichtungen Schulgeld; die Ausbildungskosten belaufen sichdabei auf Summen in Höhe von 15.000 bis 25.000 Euro über die gesamteAusbildungszeit. Die Abschaffung des Schulgelds baut finanzielleHemmnisse ab."Die erforderlichen zusätzlichen Mittel sollen in denDoppelhaushalt 2019/2020 eingestellt werden. Die CSU-Landtagsfraktionhat sich auch mit weiteren Vorschlägen für eine Verbesserung derSituation der Heilmittelerbringer stark gemacht. Im Einzelnen sinddiese auf den Landtags-Drucksachen 17/22287 bis 17/22297festgehalten.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell