Bernhard Seidenath und Dr. Franz Rieger: Ein Europa für die Menschen - Europäische Strategie gegen den Krebs unterstützen (FOTO)

München (ots) -Zum Europatag am 9. Mai fordert die CSU-Landtagsfraktion, dassEuropa seine Kräfte im Kampf gegen Krebs bündelt. "Europa hat hierfür die Menschen einen echten Mehrwert. Wir brauchen eine EuropäischeStrategie gegen den Krebs", sagt Bernhard Seidenath, der Vorsitzendedes Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag."Krebs ist die zweithäufigste Todesursache nachHerz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Menschen sorgen sich mehr vor einerKrebserkrankung als vor einem Herzinfarkt. Dabei gibt es in ganzEuropa viele erfolgreiche Initiativen und Projekte im Kampf gegen denKrebs - in der Forschung nach neuen Heilmethoden, in derFrüherkennung und der Prävention. Diese Ansätze wollen wir besserbündeln."Dr. Franz Rieger, der europapolitische Sprecher der CSU-Fraktion,betont: "Die Europäische Union kann einen zentralen Beitrag bei derKoordinierung der medizinischen Forschung in Europa leisten, dieschnellere und größere Fortschritte bei der Heilung und Therapie vonKrebs ermöglicht. Das ist, was wir als CSU unter einem starken Europaverstehen: Europa kümmert sich um die Themen, die die Menschen inEuropa bewegen und bei denen Europa gemeinsam die bessere Antwortgeben kann." Die CSU-Landtagsfraktion setzt sich mit einementsprechenden Dringlichkeitsantrag dafür ein, dass der von ManfredWeber und sechs anerkannten Krebsforschern angestoßene Masterplangegen den Krebs breite Unterstützung findet.