München (ots) - In ihrer "Bayerischen Erklärung" fordern diegesundheitspolitischen Sprecher der CDU/CSU-LandtagsfraktionenVerbesserungen bei der medizinischen Versorgung in Deutschland. "Wirwollen die zeitnahe Umsetzung der Digitalisierung imGesundheitsbereich und weitere Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel",sagte Bernhard Seidenath, Gastgeber der Tagung undgesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im BayerischenLandtag. "Das hohe Niveau unserer Gesundheitsversorgung soll für alleMenschen - unabhängig von Wohnort, Status oder Einkommen - bewahrtund weiter verbessert werden. Dafür senden wir starke Signale."Eine zentrale Forderung an den Bund lautet, die Stellen imBundesfreiwilligendienst zu verdoppeln. Seidenath: "DerBundesfreiwilligendienst ist eine gute Möglichkeit, junge Menschenfür die Pflege zu begeistern, da sie dabei die Attraktivität desPflegeberufs kennenlernen. Der Bund muss den Bundesfreiwilligendienstdaher mit weiteren Kampagnen bewerben." Zudem fordern die Sprecher,verstärkt auch Menschen nach einer Familien- oder Pflegeauszeit sowienach einer beruflichen Neuorientierung für Pflegeberufe zu gewinnen.Eine höhere Bezahlung und ein einheitlicher Tarifvertrag fürPflegekräfte soll die Attraktivität des Berufsfelds ebenfalls weitersteigern. Der Bayerische Landtag hat mit den Stimmen der CSU-Fraktiondazu bereits Forderungen eingebracht.Zur gesundheitspolitischen Sprechertagung waren die Vertreter derCDU/CSU-Landtagsfraktionen zwei Tage lang in München zu Gast. Siesprachen dabei unter anderem mit dem stellvertretendenCSU-Fraktionsvorsitzenden Alexander König sowie BayernsGesundheitsministerin Melanie Huml und besuchten das MünchnerKlinikum rechts der Isar. Die Sprechertagung findet wechselweise inBerlin und den anderen Ländern statt.Die gesamte "Bayerische Erklärung" ist hier im Wortlaut abrufbar:http://ots.de/2qHQ85