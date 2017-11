Bernhard Mattes ist der neue Chairman von change2target (FOTO)

Köln/München (ots) -Die international tätige Unternehmensberatung change2target hatden Automobilmanager und früheren Ford-Deutschland-Chef BernhardMattes zum neuen Vorsitzenden des Advisory Boards ernannt. Damit holtsich change2target erneut einen ausgewiesenen Automobilexperten anBord und verstärkt sich in diesem Bereich weiter.change2target berät aus einem Pool von über 160 Beratern namhafteKunden weltweit bei der Umsetzung von Veränderungsprojekten,zunehmend auch im digitalen Umfeld. "Mit Bernhard Mattes setzen wirauf einen der erfahrensten Automobilmanager in Deutschland. Er wirduns beratend unterstützen und dabei seine langjährige Expertiseeinbringen", sagt Martin Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführungvon change2target.Bernhard Mattes versteht seine Rolle bei change2target vor allemals Impulsgeber, wenn es um die strategische Ausrichtung und einzukunftsweisendes Leistungsspektrum geht - besonders mit Blick aufDigitalisierungsthemen: "change2target erfasst die Herausforderungendurch die digitale Transformation ganzheitlich. Mit innovativenMethoden wie dem Hybrid-Consulting-Ansatz lassen sich nachhaltigeLösungen erarbeiten, die sich für die Kunden langfristig auszahlen.Ich freue mich deshalb darauf, change2target mit meiner ganzenErfahrung zu unterstützen." change2target: Operational Excellence imdigitalen Zeitalter change2target führt seine internationaleErfolgsgeschichte als Experte für operative Themen undUnternehmensprozesse fort und erweitert das eigene Leistungsspektrumkonsequent mit innovativen Lösungen, die sich im Zusammenhang mit derDigitalisierung ergeben. Wesentlich ist dabei immer die Kombinationvon internem und externem Kundenblick, der bei change2target fest imBeratungsprozess verankert ist ("Hybrid Consulting"). change2targetnimmt für sich in Anspruch, zu verstehen, was die wichtigstenStellschrauben sind, damit Kunden auch künftig erfolgreich sind.Wichtigstes Ziel ist es dabei, aus Veränderungen Erfolge zu machenund gemeinsam mit den Kunden Wege in die Zukunft zu erarbeiten.Über Bernhard Mattes, Chairman change2targetBernhard Mattes ist Präsident der Amerikanischen Handelskammer inDeutschland (AmCham Germany) und Mitglied des Aufsichtsrats derFord-Werke GmbH. Vor seinem Wechsel in den Aufsichtsrat war erVizepräsident der Ford-Service-Organisation in Europa und 14 JahreVorsitzender der Ford-Werke GmbH, der größten Tochtergesellschaft desamerikanischen Automobilherstellers in Deutschland. Damit war ereiner der dienstältesten Chefs eines Automobilherstellers inDeutschland. Er übernimmt bei change2target die beratende Funktiondes Chairman des Advisory Boards.Über change2targetchange2target, eine führende Managementberatung fürKundenorientierte Wertschöpfung, hat ihren Hauptsitz in München undBüros in Europa, Amerika und Asien. Aus einem Pool von über 160Experten sind Berater in 25 Ländern für namhafte Unternehmen aus derAutomobilindustrie sowie Chemie, Pharma und Energie im Einsatz. DasBeratungsunternehmen verbindet Operational Excellence - insbesonderefür Lieferanten - mit den heutigen Anforderungen in Sales und AfterSales Service. Dabei spielen Themen rund um die Digitalisierung eineherausragende Rolle. Mit Hybrid Consulting, der Kombination ausManagementberatung und Interim-Staffing, unterstützt change2targetseine Kunden auf einzigartige und innovative Weise bei der Lösungkomplexer Aufgaben.Weitere Informationen unter www.change2target.com.KontaktAndrea BoruttaTel. +49 (0) 221 94 96 91 31Fax +49 (0) 221 94 96 91 30andrea.borutta@change2target.comchange2target group GmbHMaximilianstraße 1380539 Münchenchange2target.comOriginal-Content von: change2target group GmbH, übermittelt durch news aktuell