Mönsheim (ots) -Die Golf-Ikone war am Donnerstag zu Gast beim Finale derMercedesTrophy in Stuttgart und sprach über die Bedeutung derEinladungsturnierserie, seinen anhaltenden Erfolg sowie seine Plänefür 2020Anmoderation:Er ist in der Form seines Lebens - und das mit 62 Jahren: BernhardLanger. Deutschlands bekanntester und bester Golfer ist seit übereinem Jahrzehnt der dominierende Spieler auf der US-Champions-Tour.Im Juli konnte der Anhausener zum sage und schreibe vierten Mal dieSenior British Open gewinnen und verbesserte damit seinen Tour-Rekordauf jetzt elf Triumphe bei Major-Turnieren für Spieler über 50Jahren. Am Donnerstag (03.10.) zog es den in Florida lebendenAusnahmegolfer wieder nach Deutschland. Wenige Tage nach seinemhervorragenden neunten Platz bei der Championship in Kalifornien warBernhard Langer beim Finale der 30. MercedesTrophy, einer exklusivenEinladungsturnierserie für Mercedes-Benz Kunden. Ganz entspanntsprach die Golf-Legende im Clubhaus des Stuttgarter Golf-ClubSolitide mit Hobbygolfern und Journalisten und machte deutlich: dieBedeutung solcher Amateur-Serien für den Golfsport ist gar nicht hochgenug einzuschätzen:O-Ton Bernhard LangerJa, ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes für dir Amateure ausder ganzen Welt an diesen MercedesTrophys teilzunehmen und dannspeziell hier zum Weltfinale nach Stuttgart zu kommen. in die Heimatvon Mercedes-Benz. Hier die Golfplätze kennen zu lernen und sich mitanderen Finalisten zu messen. Das ist ein großartiges Turnier und ichkann nur zum 30-Jährigen Jubiläum gratulieren. (0:26)Jedes Jahr nehmen an der Amateurserie mehr als 65.000 Spieler inüber 60 Ländern teil. Und auch in diesem Jahr lässt es sich derMercedes-Benz Markenbotschafter nicht nehmen, sich bei derSonderwertung "Beat Bernhard Langer" mit den Finalteilnehmern inStuttgart zu messen. Dabei geht es für die Teilnehmer darum, ihrenAbschlag näher an der Fahne zu platzieren als der Bernhard Langer.Vor zwei Jahren konnte der Profi den Contest mit einem fantastischenAbschlag für sich entscheiden, doch auch dieses Mal muss BernhardLanger alles geben, denn das Niveau bei der MercedesTrophy istausgesprochen hoch:O-Ton Bernhard LangerJa. denn es sind ja die Turniersieger, die hier da sind von vielenLändern aus der ganzen Welt. Also nur die Besten sind hier und damuss ich mich schon anstrengen, dass ich da ein bisschen mithaltenkann. (0:13)Für die Finalisten bei der MercedesTrophy in Stuttgart ist dasZusammentreffen mit Bernhard Langer jedenfalls immer einunvergessliches Highlight. Und nicht wenige werden sich die Fragestellen, wie er es schafft, im Spätsommer seiner Karriere immer nochso brillantes Golf zu spielen. Dabei sind die Gründe eigentlichoffensichtlich: Bernhard Langer ist Asket, Präzisions- undKonzentrationswunder und verfügt über eine unerbittlicheZielstrebigkeit -und das, ohne je getrieben zu wirken. Nicht umsonstlautet sein Spitzname in der Golferszene "Mr. Consistency" - derBeständige. Er selbst sagt über das Geheimnis seines dauerhaftenErfolges:O-Ton Bernhard LangerDa gehört vieles dazu. Natürlich muss man gesund sein, sonst kannman sich nicht so bewegen und so viele Turniere spielen wie man sichdas vorstellt. man braucht ein gutes Team um sich herum, mit Caddy,meinem Trainer Willi Hofmann, meinem Manager und Bruder Erwin Langer,meiner Familie und einiges andere auch. Mir geht es gesundheitlichimmer noch gut, mir macht das Golfen immer noch Spaß auf diesemNiveau. Und ich glaube, dass ich mich immer noch verbessern kann.(0:27)Und so denkt Bernhard Langer an alles, nur noch nicht ansAufhören. Für die prestigeträchtigen "Open" im kommenden Jahr inEngland ist er bereits qualifiziert und auch sonst laufen dieTurnierplanungen auf Hochtouren:O-Ton Bernhard LangerIch habe in diesem Jahr noch vier Turniere und dann habe icherstmal ein paar Wochen Pause, bevor es wieder für die neue Saisonlosgeht. Die Ziele sind wohl ähnlich: mich zu verbessern, Turniere zugewinnen, wenn möglich Majors zu gewinnen und konstant gut Golf zuspielen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich da oben wieder dabei.(0:20)Abmoderation:Golf-Ikone Bernhard Langer über sein Erfolgsgeheimnis, seinePlanungen für 2020 sowie das Finale der MercedesTrophy in Stuttgart.