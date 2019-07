Bernhard zu Castell wird Chief Distribution Officer der neuen Unternehmensgruppe

München (ots) - Bernhard zu Castell (47) übernimmt als ChiefDistribution Officer (CDO) des neu gegründeten Konzerns, der aus derTele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Filmhervorgeht, die Gesamtverantwortung für den Bereich Distribution. Erwird in die Konzernführung berufen, die damit aus CEO Fred Kogel, COODr. Markus Frerker, CFO Joachim Scheuenpflug und CDO Bernhard zuCastell besteht. Zu Castell bleibt außerdem bis auf WeiteresGeschäftsführer der Universum Film GmbH.Der diplomierte Ingenieur und Betriebswirt Bernhard zu Castell istseit 2010 Geschäftsführer der Universum Film GmbH und verantworteteseit 2006 die kaufmännische Leitung des Unternehmens. Davor war er inder Unternehmensentwicklung bei RTL tätig.CEO Fred Kogel: "Wir freuen uns, dass wir mit Bernhard zu Castelleinen CDO für unsere Unternehmensgruppe gewinnen konnten, der sich imMarkt bereits nachhaltig bestens bewährt hat und bei unserenGeschäftspartnern einen hervorragenden Ruf genießt. Unter seinerLeitung werden wir eine schlagkräftige Struktur für die Distributionunserer Inhalte schaffen, die wir gemeinsam erfolgreich weitervorantreiben wollen."CDO Bernhard zu Castell: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeitmit dem neuen Führungsteam und über das in mich gesetzte Vertrauen.Bei der weiteren Entwicklung der Distribution unserer Inhalte wollenwir neben der Kino- und Home Entertainment-Auswertung zukünftig auchneue Wege gehen und die Möglichkeiten digitaler Kanäle noch stärkernutzen, um damit einen zusätzlichen Beitrag zur Wertschöpfung derGruppe zu leisten."Über das neu gegründete Unternehmen:Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann& Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutschesMedienunternehmen, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution überdie gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird daraufliegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern undWegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmenkauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows undkümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos,digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabeigreift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliothekenzurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigenInhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partnersowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Pressekontakt:Henriette GutmannLeitung Marketing & KommunikationTel. +49 (0)89 290 93 - 0Email: henriette.gutmann@tmg.deOriginal-Content von: TMG / Universum Film / i&u TV / Wiedemann & Berg Film, übermittelt durch news aktuell