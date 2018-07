Berner Group wächst im dritten Jahr in Folge und legt auch in Q1 2018/19 weiter zu (FOTO)

Künzelsau/Köln (ots) -_Bereinigter Umsatz wächst im GJ 17/18 um 2,4%_Außendienst verbessert Produktivität um mehr als 3,0%_Umsatzplus liegt im ersten Quartal bei 4,0%Die Berner Group ist im dritten Jahr in Folge gewachsen. DasFamilienunternehmen hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017/2018den um Konsolidierungseffekte bereinigten Umsatz um 2,4% gegenüberdem Vorjahr gesteigert. Auf Basis reiner Arbeitstage ist der Umsatzder Gruppe um 4,6% gewachsen. Insgesamt erzielte das B2BHandelsunternehmen Umsatzerlöse von rd. 1,042 Mrd. Euro aus demeuropaweiten Verkauf von Produkten an Profis in Industrie,Autowerkstätten und Handwerksbetrieben (Vj. rd. 1,018 Mrd. Euro). DieProduktivität des Außendienstes legte bei den UnternehmenstöchternBerner um ca. 3,0 % und bei BTI um 3,3% zu. Der positive Trend beimUmsatz bestätigt sich auch im ersten Quartal 2018/19. Das Plus derBerner Group lag für die ersten drei Monate bei 4,0 %.*Kernmarke Berner wächst 3,6%*Die Marke Berner war 2017/2018 mit rund 786 Mio. Euro dieumsatzstärkste Marke der Gruppe. Das Umsatzplus für die in 25 LändernEuropas tätige Marke lag bei 3,6%. Auf Basis desArbeitstagevergleichs ist Berner 5,4% gegenüber dem Vorjahrgewachsen."Wir sind näher am Kunden, erkennen Marktveränderungen früh undentwickeln unser Geschäftsmodell flexibel weiter", sagte COO CarstenRumpf. Ein Beispiel: Vor fünfzehn Jahren dominierten im SegmentAutomotive bei Berner die Umsätze mit kleinen, freienAuto-Werkstätten. Das Unternehmen hat aber früh erkannt, dass sichein grundlegender Wandel vollzieht.Immer mehr Reparaturen an wesentlichen Bestandteilen z.B. neuenMotorgenerationen und Assistenzsystemen bedürfen speziellerDiagnosetechnik, Reparaturanleitungen sowie Training und werdenüberwiegend von Vertragswerkstätten durchgeführt. Die Autoherstellerkonzentrieren sich auf wenige sehr große Werkstätten in ihrenNetzwerken.Für freie Werkstätten bleiben da meist nur Arbeiten an älterenFahrzeugen, einfachere Wartungen und Karosseriereparaturen. DasWachstum von freien Werkstätten ist somit begrenzt. Auch wenn Bernerals B2B Partner diese Werkstätten nach wie vor umfassend unterstützt,muss man sich andere Wachstumsfelder suchen.In Frankreich ist Berner das aktuell am besten gelungen. Dortkommen die stärksten Umsätze im Segment Automotive inzwischen aus demBereich Lastkraftwagen, Baumaschinen und Agrarfahrzeuge. Bernerliefert in Frankreich Produkte direkt an den Einsatzort dieserMaschinen (Getreidefeld, Autobahn, etc.), so dass anfallendeReparaturen ohne Werkstattaufenthalt durchgeführt werden können.Dadurch werden teure Ausfallzeiten für die Kunden verkürzt.Die Berner Region Süd, zu der auch Frankreich zählt, ist mit 360Mio. Euro die umsatzstärkste Region der Unternehmensgruppe. Sie ist2017/18 um rd. 7,0% gewachsen. Die Region Ost erzielte 140 Mio. EuroUmsatz (+8,5%), während Berner Zentral (148 Mio. Euro) nahezuunverändert auf Vorjahresniveau lag.*Caramba Group hält Niveau des Rekordvorjahres*Im Rekordjahr 2016/2017 war die Caramba Chemie Gruppe (CCG)aufgrund von strukturellen Erfolgen sowie einigen nicht geplantenEinmalgeschäften zweistellig gewachsen (+11,5%). In 2017/18 ist esder Gruppe gelungen, den Wegfall dieser Umsätze nahezu zukompensieren (-2,0%) und auf 137 Mio. Euro zu halten. Gleichzeitigsetzte die CCG ihren Investitionskurs mit dem Ankauf von Grundstückenam Standort Duisburg, der Entwicklung neuer Produkte und derAufstockung des Personals um rd. 60 Personen auf ca. 1.000Vollzeit-Mitarbeiter konsequent fort.*BTI legt beim bereinigten Umsatz 3,2% zu*BTI hat ihre Position als einer der führenden Zulieferer imdeutschen Handwerk in 2017/18 behauptet. Mit einem Plus von 0,3%gegenüber dem Vorjahr wurden rd. 118 Mio. Euro an Umsatz erzielt (Vj.rd. 118 Mio. EUR). Auf Basis des reinen Arbeitstagevergleichs lag derAnstieg bei 3,2%. Vor dem Hintergrund von sieben Arbeitstagen wenigerin Deutschland überzeugt bei BTI vor allem auch derProduktivitätszuwachs der knapp 500 Mitarbeiter im Außendienst. Erlag bei 3,3%. "Dadurch konnte BTI Kundenbeziehungen ausbauen undverfestigen und sieht sich sehr gut für zukünftiges Wachstumpositioniert", sagte Geschäftsführer Andreas Krebs.*Vertriebsunterstützung zahlt sich aus*Die Berner Group hat im Geschäftsjahr 2017/2018 für ihreDirektvertriebstöchter Berner und BTI eine Reihe von Maßnahmen zurVertriebsunterstützung umgesetzt, um deren Produktivität weiterauszubauen. Die Steigerung lag bei den beiden Gesellschaftenkumuliert bei mehr als 3,0%. Der Ausbau des e-commerce Geschäftesinnerhalb von Berner und BTI hat sich planmäßig weiterentwickelt."Die Berner Group hat das Umsatzplus von 2,4% im Jahr 2017/2018bei deutlich weniger Arbeitstagen erreicht. Das operative Ergebnisist zugleich überproportional zum Umsatzplus gestiegen, womit wir denSpielraum für Investitionen in die Transformation weiter ausbauen",sagte CFO Jürgen Schulte-Laggenbeck.*Erstes Quartal gut angelaufen*Die Unternehmen der Berner Group sind gut in das erste Quartal desneuen Geschäftsjahres 2018/2019 gestartet. Aktuell liegen Berner, BTIund Caramba Group bei rund 4,0% Umsatzplus gegenüber demVorjahresquartal. Die Berner Group profitiert derzeit von einer gutenNachfrage in den Branchen Bau, Automotive und Industrie. Außerdemgreifen parallel dazu immer mehr der Veränderungen, die dasUnternehmen bereits eingeleitet hatte. "Wir haben im vergangenen Jahrgute Fortschritte bei der Transformation gemacht. Diesen Kurs setzenwir konsequent fort, denn die aktuell gute Konjunkturlage wird nichtauf Dauer so bleiben. Je schneller wir unsere Hausaufgaben machen,desto besser sind wir auf weitere Herausforderungen eingestellt",sagte Christian Berner.*Die Berner Group*Die Berner Group ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mitrund 8.500 Mitarbeitern und 60 Jahren Unternehmensgeschichte. ObWerkzeuge und Ausstattung für Werkstätten, Materialien undBrandschutz für Bauprojekte oder Spezialchemie für Industrieanlagenund Gebäudereinigung - mit unseren Produkten und Lösungen beliefernwir unsere B2B-Kunden in 25 europäischen Ländern. Als zuverlässigerHandelspartner sind wir für unseren Kunden immer da: Persönlich vorOrt mit unseren rund 5.500 Fachexperten im Außendienst, mobil unddigital im Online-Shop, im stationären Handel oder via Call-Center.