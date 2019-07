Berner Group verdoppelt Wachstum im Geschäftsjahr 2018/2019 auf rd. 5 Prozent und erzielt neuen Allzeitrekord beim Umsatz (FOTO)

Künzelsau / Köln (ots) -Die Berner Group hat das Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem neuenUmsatzrekord abgeschlossen. Das gab das B2B-Handelsunternehmen ausKünzelsau heute bei der offiziellen Vorstellung der Geschäftsbilanzfür das abgelaufene Wirtschaftsjahr bekannt. Der umKonsolidierungseffekte bereinigte Anstieg des Umsatzes hat sichdemnach gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und erreichte mit 4,8 % (Vj.2,4) den höchsten Wert seit sieben Jahren. Insgesamt erzielte dieBerner Group in ihren Geschäftsfeldern Omnichannel Trading undSpezialchemie -Umsatzerlöse von rd. 1,07 Mrd. Euro. Damit setzt dasFamilienunternehmen seinen Wachstumstrend weiter fort: Durch deneuropaweiten Verkauf von Produkten und Services an Profis inIndustrie, Bau, Mobilität und Spezialchemie legt die Berner Groupbereits zum fünften Mal in Folge zu."Rekorde machen bekanntlich stolz und hungrig auf mehr. Unser Mutvor sechs Jahren die radikale Digitalisierung durchzusetzen, unserEhrgeiz konsequent alle Geschäftsprozesse zu optimieren und zuharmonisieren und unsere Ehrlichkeit andere Wege zu gehen, zahlt sichaus", sagte Christian Berner, CEO der Berner Group.Er machte deutlich, dass die Berner Group auch im laufendenGeschäftsjahr massiv in das nachhaltige Wachstum der Gruppeinvestieren wird. Um eine taggleiche Belieferung (intraday delivery)der Kunden mit Produkten zu erzielen, sind im ersten Schritt 40 Mio.Euro für den Neubau eines neuen Zentrallagers an derdeutsch-niederländischen Grenze in Kerkrade sowie in Österreich undan den deutschen Standorten Künzelsau und Ingelfingen vorgesehen.In Duisburg, dem Standort der Caramba, realisiert die Berner Groupfür rund 6 Mio. Euro einen modernen Campus. Im Mittelpunkt stehtdabei der Bereich Forschung und Entwicklung für Spezialchemie. DieZahl der Mitarbeiter soll am Standort mittelfristig deutlich steigen.Umsatz im Geschäftsfeld Omnichannel Trading wächst um 5,7% Die imGeschäftsfeld Omnichannel Trading (Multikanalvertrieb) mit den MarkenBerner und BTI erzielten Umsatzerlöse stiegen im zu Ende gegangenenGeschäftsjahr um 5,7% auf rund 930 Mio. EUR an.Die Marke Berner verzeichnete dabei mit einem Anstieg von mehr als6% ein überproportionales Wachstum. Alle fünf Europaregionen trugenmit positivem Wachstum zu dem Gesamtwachstum bei. In der Region Ostfiel der Anstieg von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr am kräftigstenaus. In der größten Umsatzregion Süd steigerten die BernerLänder-Gesellschaften den Umsatz erneut um mehr als 7%. Die RegionZentral, zu der auch Deutschland zählt, erzielte ein Umsatzplus von3% und liegt damit ebenfalls über Vorjahr.Die Vertriebskanäle Außendienst und E-Commerce trugen dabeiüberproportional zum Wachstum bei. Die Zahl der Mitarbeiter, die beiKundenbesuchen vor Ort beraten und Produkte und Services anbieten,stieg im Jahresmittel erneut um rund 1% an auf mehr als 5.300 Männerund Frauen. Der Anteil, den E-Commerce am Gesamtumsatz einnimmt,legte um rund 13 % zu."Die Marke Berner hat nicht nur die Vorjahreswerte übertroffen,sondern auch die Budgetziele. Als Gründe dafür sehe ich neben derSteigerung der Mitarbeiterzahl im Vertrieb und der Erhöhung derVertriebsproduktivität unter anderem den Gewinn namhafter Großkundenund die zunehmende Anzahl von innovativen Services und Produkten, diewir exklusiv im Angebot haben", sagte Carsten Rumpf, der im Vorstandals COO für den Multikanalvertrieb verantwortlich zeichnet.Dazu zählt unter anderem die BeraBox2go/OBTI-Case, mit der Bernerund BTI ihre Kunden quasi rund um die Uhr Material direkt auf dieBaustelle beliefern kann. Oder aus dem Bereich des "Internets derDinge" das Tracking-Angebot, das Betrieben jederzeit ermöglicht zusehen, wo sich ihre Geräte und Werkzeuge gerade befinden. Hinzukommen kundenfreundliche Bestell-Apps und neue exklusiv auf dem Marktangebotene chemische Produkte.Die BTI, die Profikunden im Bausektor beliefert, musste sich2018/2019 auf den - in dieser Branche immer signifikanterfeststellbaren - Fachkräftemangel einstellen. Mit einer um rd. 25Außendienstmitarbeiter kleineren Verkaufsmannschaft gelang esdennoch, die Produktivität des Teams um mehr als 6% zu steigern. DieVertriebskanäle E-Commerce und Call Center konnten gegenüber demVorjahr zudem zweistellig zulegen. Die BTI gehört dadurch innerhalbder Berner Group zu den Töchtern, die 2018/2019 beim profitablenWachstum zu den Spitzenreitern gehören."Die BTI hat der Versuchung widerstanden, Umsatz zu kaufen, um aufdie Herausforderungen des Marktes zu antworten. Stattdessen hat mansich auf seine Stärken konzentriert und somit den Deckungsbeitragdeutlich verbessert", so Carsten Rumpf.Caramba Group behauptet sichDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat für 2018 Rückgängebei Umsatz und Verkaufspreisen für die Spezialchemiebranche gemeldetund rechnet mit einer Fortsetzung der schwachen Nachfrage auch indiesem Jahr. Die Caramba Group konnte ihre Position als einer derführenden B2B-Hersteller in der Spezialchemie für Reinigungsprozesse,die Veränderung und den Schutz von Oberflächen in diesem schwierigenMarktumfeld trotzdem behaupten.Der Umsatz liegt mit rund 137 Mio. Euro auf dem Vorjahreswert.Rückgänge, beispielsweise im Segment Lizenzproduktion, konnten dieUnternehmen der Caramba Gruppe mit Zuwächsen im Retail und Washerfolgreich ausgleichen. "Das Geschäftsmodell der Caramba Groupzeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten robust ist. Die Caramba hatden Umsatz gehalten und mit positiven Ergebnisbeiträgen profitabelgearbeitet. Auch wenn die Prognosen der Chemie-Verbände für diesesJahr unverändert sind, streben wir ein Wachstum an. Die Umsätze, diewir durch die Einführung neuer Produkte und Produktlinien unteranderem in der kommerziellen Fahrzeugwäsche und der industriellenTeilereinigung sehen, stimmen uns grundsätzlich optimistisch", sagteChristoph Möltgen, der im Vorstand die Caramba Group verantwortet.Wachstumsdynamik hält anDie Berner Group hat die Wachstumsdynamik des abgelaufenenGeschäftsjahres auch in den beiden ersten Monaten des Geschäftsjahres2019/20 fortgesetzt. Der Mai 2019 war, trotz konjunkturellerEintrübungen in mehreren Regionen Europas, der bislang umsatzstärksteMai seit Unternehmensgründung.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes europäischesHandelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world togetherand moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner füralle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion fürunsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vierKanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertesOmnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen sowieim Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller.Wir sind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 25Ländern für unsere Kunden vertreten.Pressekontakt:Stefan SuskaPressesprecherstefan.suska@berner-group.comOriginal-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell