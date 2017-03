Berner Group setzt auf den Ausbau strategischer Partnerschaften (FOTO)

Köln/Künzelsau (ots) -- Mehr Innovationen, mehr Exklusivität- Produktmanagement und Einkauf künftig Hand in Hand- Kostenoptimierung durch Internationalisierung- Neue Arbeitsplätze entstehen in Künzelsau und KölnDer Umbau der Berner Group kommt schneller voran, als geplant. DasB2B-Handelsunternehmen wählt dafür einen Ansatz, der sich deutlichvom Wettbewerb unterscheidet. Die bislang regionalen AbteilungenProduktmanagement und Einkauf arbeiten jetzt zentral geführt als einEuropa-Team zusammen. Der Fokus liegt auf dem Ausbau strategischerPartnerschaften mit Herstellern weltweit. Die Berner Group erwartetdurch die Verzahnung der Bereiche zu einem strategischen Holding-Teammehr Produktinnovationen, den Ausbau des Exklusivangebots undzusätzliche Einsparpotenziale. Dadurch schärft das Unternehmen seinProfil der Kundenzentrierung und der Digitalisierung. Für den neuenBereich Strategische Partnerschaften sucht die Berner Group vor alleman den Standorten Köln und Künzelsau neue Mitarbeiter."Die klare Ausrichtung unseres Geschäftsmodells auf den Kunden unddie Digitalisierung haben für uns strategische Bedeutung. Durch dieinternationale Verzahnung der Kernbereiche Produktmanagement,Logistik und Einkauf werden wir innovativer, exklusiver undgleichzeitig profitabler ", sagte Christian Berner, CEO der BernerGroup.In vielen Firmen gibt es die klassische Trennung vonProduktmanagement und Einkauf. Die Prozesse laufen dort in der Regelnacheinander ab. "Wir gehen einen anderen, integrativen undganzheitlichen Weg, weil wir innovativer werden wollen undgleichzeitig Geld und Zeit sparen möchten", sagt Ingo Brauckmann. Erist im Vorstand der Berner Group verantwortlich für Logistik undEinkauf (Supply Chain).Teams aus der Beschaffungslogistik und aus dem MarketingManagement International haben das neue Konzept gemeinsam entwickelt,das in den vergangenen Monaten erfolgreich umgesetzt wurde. Statt -wie bisher - regional und quer durch die unterschiedlichenProduktgruppen hindurch - arbeiten Marketing und Einkauf bei Bernerjetzt zentral für alle Tochterunternehmen und innerhalb vondefinierten Produktgruppen. Das sind ideale Bedingungen, soBrauckmann, damit sich schnell Expertenwissen aufbaut, Denkfabrikenbilden, Synergien gehoben und Innovationen erarbeitet werden. Neu istnicht nur die enge Zusammenarbeit der beiden Kern-Bereiche, sondernauch die internationale Aufstellung als strategischerHolding-Bereich. Damit wird aus zahlreichen regional operierendenAbteilungen in 25 Ländern ein internationales Team. Produktmanageraus den Niederlanden oder Italien arbeiten bei Berner beispielsweisejetzt mit Einkäufern aus Österreich oder Frankreich Hand in Hand."Unsere Kunden sind in ganz Europa. Mit unserem strategischenHolding Team stellen wir uns jetzt bereits bei derProduktentwick-lung und dem Einkauf europäisch auf. So erkennen wirsehr früh Trends, auf die wir schneller und kundenfreundlicherreagieren können", sagt Dr. Dorothea Varlam, Senior DirectorMarketing Management. Dabei geht es nicht nur um reineProduktinnovationen, sondern auch um die Entwicklung vonganzheitlichen Lösungspaketen, also zielgruppengerechten Produktenund Servicelösungen.Damit die neue Organisation Erfolg verspricht, bedarf es auf deranderen Seite Geschäftspartner, die ihrerseits einen ganzheitlichenund innovativen Ansatz verfolgen. Daran mangelt es nicht. Die BernerGroup hat inzwischen erfolgreich damit begonnen, einerseits die Zahlder rund 5.000 Lieferanten in Europa zu reduzieren, andererseits denPool mit strategischen Partnern auszubauen. "Wir wollen stärker undenger vor allem mit denjenigen Partnern kooperieren, die das know howund die Fähigkeit besitzen, um gemeinsam mit uns Innovationen zuentwickeln", sagt Vorstandsmitglied Ingo Brauckmann.Dafür bringt die Berner Group in die Zusammenarbeit etwas ein, wasden Produktherstellern fehlt bzw. was für sie hochinteressant ist -einen rd. 7.000 Personen starken Außendienst. "Wir wissen durchunseren Vertrieb sehr früh und sehr genau was Handwerksbetriebe oderdie Industrie brauchen und wir haben die Vertriebsmacht, diegemeinsam mit den Herstellern neu entwickelte Produkte auch zuverkaufen", sagt Ingo Brauckmann.So ist es der neuen Abteilung in Zusammenarbeit mit einemHersteller aus den USA gelungen, eine Produktreihe von neuartigenBoostern (Geräte zum Starten von Batterien) zu implementieren. Bernerdeckt mit diesen innovativen Produkten jetzt das gesamteStandardprogramm in diesem Segment ab. Für den Autohändler gibt esein Startgerät, das ins Handschuhfach passt und für große stationäreWerkstätten bietet Berner jetzt Booster mit vielen neuenFunktionsarten.Im neu geschaffenen Bereich Strategische Partnerschaften werdenrund 60 Mitarbeiter verschiedener Nationalitäten zusammenarbeiten.Dafür sucht das Unternehmen bis spätestens Jahresende rund 10 weitereSpezialisten, hauptsächlich für die Standorte in Köln und Künzelsau.Dorthin fließt in diesem Jahr auch der Löwenanteil zusätzlicherInvestitionen für den Ausbau der IT und für Schulungen.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes europäischesHandelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world togetherand moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner füralle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion fürunsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vierKanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertesOmni-kanal-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen, sowieim Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller.Wir sind mit über 230.000 Artikeln und 9.000 Mitarbeitern in über 25Ländern für unsere Kunden vertreten.