Berner Group macht Antworten auf Branchenherausforderungen erlebbar / Die Berner Group setzt bei der neuen Website auf starkes Design, optimierte Benutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit (FOTO)

Künzelsau/Köln (ots) -Der B2B Handel steht derzeit wie kaum eine andere Branche vor denHerausforderungen, die Megatrends wie zum Beispiel Digitalisierung,Urbanisierung oder Globalisierung auslösen. Als familiengeführtesHandelsunternehmen mit europaweit rund 8.500 Mitarbeitern und 60Jahren Unternehmensgeschichte hat die Berner Group bereits voreinigen Jahren einen Transformationsprozess in RichtungKundenorientierung eingeleitet. Dabei hat das Unternehmen sich denzahlreichen Herausforderungen der Märkte gestellt und Antwortengefunden.Dieser positive und starke Wandel der Unternehmensgruppe fand sichin der bisherigen Außendarstellung nicht wieder. Das ist jetztvorbei. Die Entwicklungsschritte, die die Berner Group in denvergangenen fünf Jahren durchlaufen hat, sind ab sofort auf derHomepage erlebbar. Der Nutzer bekommt mit zahlreichen anschaulichenBeispielen jetzt einen deutlich besseren Eindruck davon, wofür dieBerner Group steht und was sie unter "bedingungsloserKundenorientierung" versteht.Optimierte Benutzerfreundlichkeit und klare StrukturIn Zusammenarbeit mit der Kölner Agentur sunzinet wurde derOnline-Auftritt der Berner Group neu konzipiert und technischweiterentwickelt. Unter www.berner-group.com erwartet die Nutzer nuneine Website mit einem frischen und aufgeräumten Design. Im Fokus desWebsite-Relaunchs stand vor allem die Optimierung derBenutzerfreundlichkeit. Die übersichtlich und benutzerfreundlichgestaltete Oberfläche bietet nun eine klar strukturierte Navigationfür die Besucher.Ein weiteres zentrales Thema des Relaunchs war zudem dieGestaltung der Website im "Responsive Design". Der neueOnline-Auftritt der Berner Group ist nun optimiert für alle mobilenEndgeräte und bietet damit maximale Flexibilität für den Nutzer.Alle Informationen auf einen BlickMit dem neuen Online-Auftritt präsentiert sich die Berner Group ineinem zeitgemäßen Gewand und als erste Anlaufstelle, um alleZielgruppen mit den wichtigsten Informationen zu bedienen.Geschäftspartner, Bewerber und Pressevertreter erhalten alleInformationen schnell, gezielt und mit nur wenigen Klicks. "Mit demRelaunch schaffen wir ein digitales Schaufenster für unserUnternehmen. Durch die Überarbeitung der Website können wir unserUnternehmen, unsere Marken und unsere Werte nun bestmöglichpräsentieren", so Daria Huck, die den neuen Webauftritt der BernerGroup verantwortet.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mitrund 8.500 Mitarbeitern und 60 Jahren Unternehmensgeschichte. ObWerkzeuge und Ausstattung für Werkstätten, Materialien undBrandschutz für Bauprojekte oder Spezialchemie für Industrieanlagenund Gebäudereinigung - mit unseren Produkten und Lösungen beliefernwir unsere B2B Kunden in 25 europäischen Ländern. Als zuverlässigerHandelspartner sind wir für unseren Kunden immer da: Persönlich vorOrt mit unseren rund 5.500 Fachexperten im Außendienst, mobil unddigital im Online-Shop, im stationären Handel oder via Call-Center.Pressekontakt:The Berner GroupStefan SuskaSenior Director Corporate CommunicationsT +49 221 80260 767stefan.suska@berner-group.comOriginal-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell