Berner Group feiert Geburtstag und startet europaweit 60 soziale Projekte (FOTO)

Künzelsau/Köln (ots) -- Schulen, Vereine und kommunale Einrichtungen profitieren- Mehr als 500.000 Euro stehen zur Verfügung- Berner-Mitarbeiter erhalten Sonderurlaub für Projektarbeit- Gründung am 1. April 1957 durch Albert BernerDie Berner Group wird in diesem Jahr 60. Das wird gefeiert, aberGeschenke verteilt das Unternehmen an andere. Zum Beispiel anVereine, Schulen oder Kindergärten. Berner unterstützt im Laufe desJahres 60 soziale Projekte in Europa mit mehr als 500.000 Euro."Vermögen heißt Verantwortung. So haben es mir meine Elternvorgelebt. Deshalb liegen mir die 60 sozialen Projekte persönlich amHerz und deshalb bekommen Berner-Mitarbeiter in zahlreichenTochterfirmen für die Projektarbeit auch zwei Tage Sonderurlaub",sagte Christian Berner, CEO der Berner Group. Sein Vater, AlbertBerner, gründete vor 60 Jahren in Künzelsau das Familienunternehmen.Heute beschäftigt es rund 9.000 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern."Die tiefgreifende digitale Transformation, in der wir unsbefinden, verläuft nur erfolgreich, wenn sie auf gemeinsamenWertvorstellungen basiert, die von allen Mitarbeitern getragenwerden. Werte, die das Unternehmen seit 1957 erfolgreich gemachthaben und die es in Zukunft noch erfolgreicher machen sollen", sagtChristian Berner. "Verantwortung übernehmen" spielt in derUnternehmenskultur bei Berner deshalb eine wichtige Rolle.Daher war schnell klar, dass Berner anlässlich des 60.Geburtstages diesem Anspruch gerecht werden möchte. Im ersten Schrittwurden klare Regeln festgelegt, was mit Geld, mit Produkten aus demSortiment und was mit eigener Manpower unterstützt werden kann.Außerdem wurden die 60 Projekte analog zu Geschäftskennziffern aufeinzelne Regionen verteilt. In Hohenlohe werden zwölf Projekte vonBerner Deutschland, der BTI und der Holding der Berner Groupumgesetzt. Anfang des Jahres wurden alle Mitarbeiter aufgefordert,dafür konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Unterstützt wird nachEingang der Ideen zum Beispiel die Initiative "Der Sack e.V." inKöln. Der Verein liefert im monatlichen Wechsel Lebensmittel an 850bedürftige Empfänger und 15 Kindergärten aus. Die Berner Group wirddie Initiative nicht nur mit einer Geldspende, sondern auch beimPacken der Lebensmittelsäcke unterstützen.Weitere Vorschläge der Mitarbeiter waren zum Beispielrenovierungsbedürftige Gebäude in Feriencamps für Kinder oderSpielplätze in der Region Hohenlohe, auf denen ein neuesKlettergerüst dringend notwendig wäre, aber auch Projekte zurUnterstützung von Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderungarbeiten. Im Mai fällt in einigen Regionen der Startschuss für dieUmsetzung. "Wir treten dabei auch als Voll-Service-Spender auf", soChristian Berner. Denn neben Bargeld kann das B2B Handelsunternehmenaus dem großen Produktangebot in den Bereichen Bau, Automotive undIndustrie schöpfen. Egal, ob es dabei zum Beispiel um Werkzeuge,Verbrauchsmittel oder um Chemieprodukte geht.Von Mai bis Dezember werden auch zahlreiche Mitarbeiter vonBerner, BTI oder der Caramba-Group selbst anpacken, um beispielsweiseSpielplatz-Geräte zu reparieren oder Gebäude zu renovieren.Zahlreiche Tochterfirmen, wie Berner Deutschland geben denMitarbeitern dafür zwei Tage Sonderurlaub. So können sie in sozialenProjekten "Verantwortung übernehmen".So, wie auch Unternehmensgründer Albert Berner im Jahr 1957 dieVerantwortung übernahm, als er sich mit Mut und Unternehmergeist als21-Jähriger aufmachte, um eine eigene Schraubenhandlung in Künzelsauzu gründen. Mit Fleiß, Enthusiasmus und harter Arbeit baute er dasUnternehmen vom Einmann-Betrieb zu einer international agierendenHandelsgruppe aus. 2012 übergab er die Geschäfte an seinen SohnChristian Berner. Rund 9.000 Mitarbeiter in 25 Ländern arbeiteninzwischen bei Berner und erzielten im vergangenen Jahr einen Umsatzvon mehr als 1 Mrd. Euro.