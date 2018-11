Köln (ots) -Das traditionsreiche Unternehmen gehört damit in die Königsklassedeutscher Markenprodukte.Exklusive Auszeichnung für Caramba, ein Tochterunternehmen der inKünzelsau ansässigen Berner Group: Der Hersteller und Entwickler vonSpezialchemie darf sich erneut in den illustren Kreis der "Marken desJahrhunderts" einreihen. Unter der Herausgeberschaft von Verleger Dr.Florian Langenscheidt werden erstklassige Markenprodukte "Made inGermany" geehrt, die richtungsweisend für eine ganze Branche sind.Die Marke Caramba tut dies bereits seit 1903.Tradition und Innovation: das ist der Markenkern von Caramba. DasMultifunktionsspray mit Rostlöse- und Schmierwirkung ist seit jeherder beliebte Alleskönner der privaten und gewerblichen Maschinen- undFahrzeugtüftler. Heute ist das Unternehmen einer der führendenSystemanbieter im Bereich technischer Spezialchemie für individuelleReinigungslösungen und gehört seit 2004 zu den "Marken desJahrhunderts". Christian Berner, CEO der Berner Group: "Bei Carambagehen wir - als 'Marke des Jahrhunderts' - ein Versprechen ein. DasVersprechen, weiter an uns zu arbeiten und unsere Potenziale zuentfalten. Täglich entwickeln wir neue Speziallösungen, optimierenProzesse bei unseren Kunden und schaffen so einen echten,quantifizierbaren Mehrwert. Auch nach 115 Jahren ist Caramba einelebendige und starke Marke."Caramba ist Teil der internationalen Caramba Chemicals Group mitrund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht europäischenLändern. Zahlreiche Kunden, angefangen beim Automobilbau, der Luft-und Raumfahrttechnik über Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau bishin zur Medizintechnik vertrauen auf die Expertise und die Qualitätvon Caramba - den Eigenschaften, denen das Unternehmen heute dashochbegehrte Gütesiegel "Marke des Jahrhunderts" verdankt.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mitrund 8.500 Mitarbeitern und 60 Jahren Unternehmensgeschichte. ObWerkzeuge und Ausstattung für Werkstätten, Materialien undBrandschutz für Bauprojekte oder Spezialchemie für Industrieanlagenund Gebäudereinigung - mit unseren Produkten und Lösungen beliefernwir unsere B2B-Kunden in 25 europäischen Ländern. Als zuverlässigerHandelspartner sind wir für unseren Kunden immer da: Persönlich vorOrt mit unseren rund 5.500 Fachexperten im Außendienst, mobil unddigital im Online-Shop, im stationären Handel oder via Call-Center.Pressekontakt:Stephanie WedehaseDirector Communications Caramba Chemicals GroupT +49 221 80260 717stephanie.wedehase@caramba.dewww.caramba.euOriginal-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell