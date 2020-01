Berndt Schmidt vom Friedrichstadt-Palast ist Berliner des Jahres

Berlin (ots) - Die Berliner Morgenpost veröffentlicht in ihrer aktuellen Ausgabe(Donnerstag) folgende Information: +++ frei zur Veröffentlichung beiQuellenangabe +++Berndt Schmidt, seit November 2007 Intendant und Geschäftsführer desFriedrichstadt-Palasts, wird von der "Berliner Morgenpost" (Donnerstag-Ausgabe)als Berliner des Jahres 2019 ausgezeichnet. Damit wird sein Erfolg an demRevuetheater an der Friedrichstraße sowie sein Engagement inpolitisch-gesellschaftlicher Hinsicht gewürdigt. Allein in den ersten sechsMonaten 2019 sahen mehr als 260.000 Zuschauer die aktuelle Show "Vivid". DieAuslastung lag damit über 93 Prozent. So hoch wie in kaum einem anderen BerlinerHaus. Position beziehen Berndt Schmidt und der Friedrichstadt-Palast inpolitisch-gesellschaftlicher Hinsicht: für multikulturelle Vielfalt, gegenRassismus und Antisemitismus, gegen die AfD.Hintergrund: Wer hat im zurückliegenden Jahr Herausragendes geleistet? DieseFrage stellt die Berliner Morgenpost ihren Lesern seit 2004. Die Leser habendabei auch 2019 wieder ihre 50 Favoriten gekürt. Eine Jury unter Vorsitz vonChristine Richter, Chefredakteurin der "Berliner Morgenpost", hat dann dieendgültige Entscheidung getroffen. Gesucht wird bei diesem ganz besonderenJahresrückblick regelmäßig eine Persönlichkeit, die es verdient, für ihreLeistung in Berlin ausgezeichnet zu werden. Zu den Siegern der vergangenen Jahrezählten etwa der im Juli 2019 verstorbene Unternehmer Hans Wall. Er erhielt dieAuszeichnung 2005, weil er etliche Projekte in der Stadt großzügig unterstützte.2008 wurde der Entertainer Frank Zander geehrt, der seit Jahren einGänsebratenessen für Tausende Bedürftige organisiert.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4481530OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell