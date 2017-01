Bernd Sauer übernimmt den Vorstand der Goetzfried AG / Thomas Götzfried steigt in den Vorstand der Muttergesellschaft Allgeier Experts SE auf (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Die Allgeier Experts SE, einer der führenden deutschen Anbietervon Personal- und Projektservices für IT und Engineering, bestellteinen neuen Vorstand der Goetzfried AG: Ab Januar 2017 wird BerndSauer (48), bislang Vice President Sales Vorstand der GoetzfriedAG und folgt damit Thomas Götzfried (50). Götzfried ist in denVorstand der Muttergesellschaft Allgeier Experts SE aufgestiegen, diekünftig die Tochtergesellschaften der Goetzfried-Gruppe sowie tecops,U.N.P., Recompli, SearchConsult und Oxygen unter einem Dach bündelt.Mit der Neuaufstellung der Führungsspitze geht das Unternehmen jetztden nächsten Schritt in seiner erfolgreichen Geschäftsausrichtung fürdie kommenden Jahre.Vorstand Bernd Sauer: "Die Goetzfried AG gehört zu denWachstumsmotoren innerhalb von Allgeier Experts. Deshalb freue ichmich sehr über das Vertrauen in mich. Mein Ziel ist es, das operativeGeschäft und die Entwicklung der Goetzfried AG in der Gruppekonsequent voranzutreiben und das Wachstum im Contracting-Bereich mitder Rekrutierung und Betreuung von Experten deutlich zu steigern."Vor seinem Eintritt bei der Goetzfried AG war der Diplom-Physikerbereits in zahlreichen Top-Management-Positionen tätig - zuletzt alsHead of Business Development und Director Sales eines großenPersonaldienstleisters mit Sitz in Düsseldorf. Zuvor begleitete er imRhein-Main-Gebiet fünf Jahre lang die Position des Vorstands Technikund Vertrieb in einem mittelständischen Beratungsunternehmen. SeineKarriere begann er in 1995 bei E-Plus Mobilfunk und war inverschiedenen verantwortlichen Positionen auf Kundenseite vonArcor/Vodafone bis zum ZDF aktiv.Thomas Götzfried: "Bernd Sauer gehört zu den besten Köpfen unseresUnternehmens. In seiner Funktion als Vice President Sales hat ermaßgeblich an der Weichenstellung für das zukünftige Wachstum und dieNeuausrichtung der Goetzfried AG beigetragen. Seine Berufung zumVorstand ist die logische Konsequenz.""Themen wie Digitalisierung, IT-Sicherheit, Big-Data und Industrie4.0 sind die großen Herausforderungen der Zukunft, denen wir fürunsere Kunden mit innovativen und kreativen Lösungen sowie agilemHandeln begegnen werden", so Bernd Sauer.Bernd Sauer ist verheiratet und hat zwei Kinder.Über Allgeier Experts SEAllgeier Experts ist einer der führenden Dienstleister fürPersonalservice und Projektlösungen in Deutschland. Die Division derAllgeier SE bündelt das Know-how und die Branchenexpertise derTochtergesellschaften Allgeier Experts Services, Goetzfried AG,Goetzfried Professionals, tecops, Recompli Engineering, UNP,SearchConsult und Oxygen unter einem Dach. An 29 Standorten istAllgeier Experts für mehr als 1000 nationalen und internationalenUnternehmenskunden sowie öffentliche Auftraggeber, darunter 15Dax-Unternehmen, tätig. Mit 250 Millionen Euro Umsatz und 2.800Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäßLünendonk-Marktsegmentstudie zu den Top-3-IT-Personaldienstleisternin Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unterwww.allgeier-experts.com.Pressekontakt:Allgeier ExpertsThomas BeckerGustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-190E-Mail: thomas.becker@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell