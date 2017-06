Bonn (ots) - Bei ihrem Bundesparteitag in Hannover hat die Linkeeinen Beschluss über das Verhältnis von Staat und Kirchenzurückgenommen. Am späten Samstagabend hatten die Delegiertenzunächst die Forderung beschlossen, dass die Staatsverträge mit denKirchen gekündigt werden sollen. Am Sonntag stimmten die Delegiertennoch einmal über diese Frage ab und erteilten der Forderung doch nocheine Absage. Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger äußerte sich dazuim phoenix-Interview: "Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Kirchen.Viele Teile der Kirchen sind wichtige Bündnispartner in derFlüchtlingsfrage und der sozialen Frage. Ich glaube, das hat denAusschlag dafür gegeben, dass der Antrag jetzt zurückgeholt wurde undwir ihn geändert haben. Ich bin da ganz glücklich drüber, weil sichzeigt, dass in solch schweren Zeiten, wo es um Rassismus und eineklare Abgrenzung gegen rechts und um humanitäre Fragen geht, vieleTeile der Kirchen auf unserer Seite sind. Das sollten wir nicht aufsSpiel setzen."Zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr sagte Riexinger: "Die Linkeist die Friedenspartei. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass dieBundeswehr im Ausland nichts verloren hat." Die bisherigenAuslandseinsätze wiesen eine verheerende Bilanz auf. "Überall war dasResultat nicht mehr Demokratie und Frieden, sondern mehr Terrorismus.Man hat im Nahen Osten mit der Bombardierung ganzer Ländertatsächlich den Islamischen Staat erst aus der Taufe gehoben und erststark gemacht", sagte Riexinger. Die Linke fühle sich durch dieseEntwicklung bestätigt und werde ihre Position zu diesen Fragenaufrechterhalten.Über das Verhältnis seiner Partei zu Russland sagte er: "Niemandin der Linken bezweifelt, dass Putin der Vorsitzende einesOligarchensystems ist, das hat auch mit linken Vorstellungen vonSozialismus nichts zu tun. Russland ist ein kapitalistisches Land."Man dürfe das Land nicht außen vor lassen: "Russland besitztAtomwaffen, ist unser Nachbar und es wird keinen dauerhaften Friedenin Europa geben ohne Russland einzubeziehen." Anstatt Nato-Truppen andie Grenzen von Russland zu verlagern und Bedrohungsszenarienaufzubauen, sei es besser, ein System der Sicherheitspartnerschaftunter Einschluss von Russland aufzubauen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell