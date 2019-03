Bernd Lucke kritisiert massiven Anstieg der deutschen Zahlungen an Brüssel (FOTO)

Finanztrends Video zu



Brüssel (ots) -Die EU-Mitgliedschaft wird für Deutschland immer mehr zu einemFass ohne Boden. Davon sind die Liberal-Konservativen Reformer (LKR)um den Europaabgeordneten Prof. Bernd Lucke nach den aktuellenAussagen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) überzeugt. DieBILD hatte Anfang der Woche berichtet, dass sich der deutsche Anteilan der Finanzierung der Europäischen Union (EU) um etwa 50 Prozenterhöhen werde.Im vergangenen Jahr hat Berlin 30 Milliarden Euro an die EUüberwiesen. Nun scheint wahr zu werden, was Scholz bereits direktnach seinem Amtsantritt angekündigt hatte: Deutschland muss mehr inden EU-Haushalt einzahlen. Konkret: Aus dem Bundesfinanzministeriumwird verlautet, dass der deutsche Beitrag auf 45 Milliarden Euro proJahre steigen soll. Dabei hatte Scholz noch im Frühjahr 2018 zehnweitere Milliarden als Marke genannt.Bernd Lucke: "Und dass die EU auch mal Sparen könnte, kommt HerrnScholz offenbar gar nicht in den Sinn." Wie aus Sitzungen derFachausschüsse in Brüssel zu hören war, habe die deutscheBundesregierung dort keinerlei Initiative ergriffen, dasgaloppierende Geldausgeben auch nur ein Stück weit zu begrenzen.Lucke: "Da träumen die Meisten noch vom Eurozonenbudget und derErschließung weiterer Finanzquellen."Pressekontakt:Johannes Willi KnaupGeschäftsstelle PaderbornGiersmauer 133098 PaderbornTel.: +49 (0) 171 2064422willi.knaup@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell