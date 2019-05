Brüssel (ots) -"Beim heutigen EU-Gipfel in Sibiu gibt es wahrlich nichts zufeiern. Die EU ist mit einer Dreifachkrise konfrontiert und keine istauch nur im Ansatz gelöst, auch wenn die Protagonisten in Rumänienversuchen, den Bürgern etwas anderes weiszumachen," kommentierteBernd Lucke (LKR) den Gipfel der Staats- und Regierungschefs."Die Eurokrise schwelt weiter. Die Staatsschulden in Italien undGriechenlands liegen nach wie vor auf Rekordhochs. Die Konjunkturbleibt schwach und im Hintergrund kauft die EZB munter weiterStaatsanleihen auf. Ein funktionierendes Asylsystem ist nicht inSichtweite. Bei der nächsten Belastungssituation wird sich derAusnahmeherbst 2015 wiederholen. Die irrwitzigen Vorschriften zuKohlenstoffdioxid und Feinstaub kosten Autobesitzer ein Vermögen undzerstören einen ganzen Industriezweig - bei marginalen Verbesserungenfür die Umwelt," erläuterte Lucke weiter. "Und on top kommt dann nochder niemals enden wollende Streit um den Brexit," fügte er hinzu.Abschließend urteilte Lucke: "Das Schlimmste daran ist, dass es imHinblick auf die Dreifachkrise keinerlei Aussicht auf Besserung gibt.Keiner der Systemmängel ist behoben. Die Mitgliedsländer und dieKommission reagieren immer erst dann, wenn das Kind schon halbtot imBrunnen liegt. Unter Verantwortungsbewusstsein versteht man sicheretwas anderes."Pressekontakt:Johannes Willi KnaupLKR Geschäftsstelle PaderbornGiersmauer 133098 PaderbornTel.: +49 (0) 171 2064422willi.knaup@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell