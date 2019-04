Brüssel (ots) -Bernd Lucke, Europaabgeordneter und Spitzenkandidat derLiberal-Konservativen Reformer (LKR) für die Europawahl am 26. Mai,hat zum 70-jährigen Bestehen der atlantischen VerteidigungsallianzÜberlegungen zurückgewiesen, eine EU-Armee aufzustellen. Gleichzeitigforderte er die deutsche Bundesregierung auf, endlich die vor Jahrengegebene Zusage umzusetzen, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktesfür die Verteidigung auszugeben. Zuletzt hatte US-Präsident DonaldTrump Deutschland erneut scharf kritisiert, dass es seine Zusagengegenüber den Nato-Partnern bis heute nicht einhalte. Bernd Lucke:"Deutschland erteilt anderen Ländern, insbesondere den VereinigtenStaaten, gern gut Ratschläge, was sie zu tun hätten. Aber der ersteSchritt ist, dass Berlin seine eigenen Hausaufgaben macht."Eine eigene europäische Armee aufzustellen, das hält Lucke fürgeradezu absurd, angesichts der Tatsache, dass das westlicheVerteidigungsbündnis seit Jahrzehnten die Sicherheit Europasbravourös sicherstelle.Die LKR gehen in die Europawahl mit einer klaren Aussage zurVerteidigungspolitik: Die denkbare Notwendigkeit einerfähigkeitsbezogenen Emanzipation Europas von den USA dürfe weder zueiner verteidigungspolitischen Entfremdung gegenüber den USA noch zurDoppelung von Strukturen und Einrichtungen von NATO und EU führen.Pressekontakt:Johannes Willi KnaupGeschäftsstelle PaderbornGiersmauer 133098 PaderbornTel.: +49 (0) 171 2064422willi.knaup@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell