Berlin (ots) -In den letzten Tagen vor der Europawahl häufen sich dieWahlaufrufe. Bernd Lucke, Spitzenkandidat der Liberal-KonservativenReformer (LKR), kritisiert die Beliebigkeit dieser Appelle: "Wählenist kein Selbstzweck. Wer die EU verbessern will, darf nicht dieParteien wählen, die die Krisen und die übermäßige Bürokratie der EUzu verantworten haben!"Lucke warnte gleichzeitig vor der Wahl der Linken, der AfD oderanderer radikaler Parteien. "Diese Parteien bringen Europa nichtvoran, sondern gefährden das Erreichte." Er warf der AfD vor, sichdurch ihr Bündnis mit Le Pen, Salvini und Wilders fest in die Reihender Rechtsradikalen eingefügt zu haben, mit denen kein anständigerBürger etwas zu tun haben wolle."In dieser Situation ist es unsinnig, nur zur Teilnahme an derWahl aufzurufen. Es gibt viele Möglichkeiten, falsch zu wählen undjede ist schlimmer, als nicht zu wählen," sagte Lucke. "Aber es gibtauch eine Möglichkeit, die nötigen Kurskorrekturen in Europa zustärken und die findet sich auf Platz 33 des Stimmzettels."