Straßburg (ots) -Das Europäische Parlament in Straßburg hat sich in einemZwischenbericht zu einem Kommissionsvorschlag für die Einrichtungeines Europäischen Währungsfonds (EWF) ausgesprochen. Der EWF sollmit Krediten einspringen können, wenn die Finanzstabilität imGesamtgebiet der Euro-Währungsunion oder auch nur in einzelnenEU-Mitgliedsländer bedroht ist. Bernd Lucke von denLiberal-Konservativen Reformern (LKR) sieht darin einen erneutenBruch der EU-Verträge. Der Vorschlag war bereits zuvor im Rat auferheblichen Widerstand gestoßen, da den Mitgliedsstaaten Befugnisseentzogen würden. Das Europäische Parlament verfasste einenZwischenbericht, da es beim anzuwendenden Zustimmungsverfahren sonstnur in der allerletzten Phase gehört werden würde.Nach der Abstimmung sagte Bernd Lucke:"Schon die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus(ESM) war ein klarer Vertragsbruch, weil damit dieNicht-Beistandsregel dauerhaft außer Kraft gesetzt wurde. DieWeiterentwicklung des ESM in einen EWF wäre ein erneuterVertragsbruch, weil die EU nirgendwo in den Europäischen Verträgenermächtigt wird, einen Währungsfonds einzurichten.""Die Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds ist rechtswidrigund es gibt auch keinen sachlichen Grund für die Übertragung derZuständigkeit für makroökonomische Stabilisierung. Zuständig dafürsind die Mitgliedsstaaten."Pressekontakt:Michael StraussPressereferent der deutschen DelegationEKR-FraktionEuropäisches Parlament+32 470 88 23 48michael.strauss@europarl.europa.euOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell