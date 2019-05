Bernd Lucke (LKR): Bundeszentrale muss den Wahl-o-Mat sofort wieder online stellen (FOTO)

Berlin (ots) -Der "Wahl-o-Mat" ist seit gestern offline - für denEuropaabgeordneten Bernd Lucke (LKR) die exakt falsche Entscheidungder Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Zuvor hatte dasVerwaltungsgericht Köln festgestellt, dass der "Wahl-o-Mat" in derbisherigen Form nicht weitergeführt werden soll, weil dieAusgestaltung kleine Parteien benachteilige.Lucke gab dem Verwaltungsgericht recht, betonte aber, dass durchdie Abschaltung des Wahl-o-Mats die kleinen Parteien noch stärkerbenachteiligt würden, weil ihnen dadurch eine wichtige Möglichkeitzur Darstellung ihrer politischen Ziele genommen würde. "DieEntscheidung der Bundeszentrale für politische Bildung verzerrt denWettbewerb noch stärker zugunsten der großen Parteien. Das läuft derAbsicht der Richter genau zuwider, sagte Lucke.Beim Wahl-o-Mat handelt es sich um eine Fragenliste im Netz, mitderen Hilfe Bürger herausfinden können, welche programmatischenAussagen der Parteien den eigenen Überzeugungen entsprechen. DieRichter sahen die Chancengleichheit der 41 Parteien, die zurEuropawahl antreten, nicht gewahrt, weil sich Nutzer auf nur achtParteien zur Auswahl festlegen müssen.Lucke fordert die Bundeszentrale für politische Bildung auf, denWahl-o-Mat sofort in einer fairen Version wieder online zu stellen:"Es ist absurd, wenn behauptet wird, es sei technisch nicht möglich,alle Parteien gleichberechtigt anzubieten. Jeder Informatik-Studentist in der Lage, das innerhalb einer Stunde einzurichten."Der Wahl-o-Mat zur Europawahl wurde bisher von fast siebenMillionen Bürgern aufgerufen. Er ist eines der wichtigsten Werkzeugeder politischen Meinungsbildung in Deutschland.Lucke: "Ich fordere die Bundeszentrale auf, den Wahl-o-Matunverzüglich gemäß der Entscheidung des Verwaltungsgerichtesanzupassen und wieder online zu stellen!"Pressekontakt:Johannes Willi KnaupLKR Geschäftsstelle PaderbornGiersmauer 133098 PaderbornTel.: +49 (0) 171 2064422willi.knaup@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell