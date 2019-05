Weitere Suchergebnisse zu "Senvion":

Berlin (ots) -Zum Plan der Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen,dem insolventen Windrad-Hersteller Senvion Bürgschaften in Höhe von120 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, erklärt derEuropaabgeordnete Bernd Lucke (LKR):"Die Insolvenz von Unternehmen ist in einer dynamischenMarktwirtschaft völlig normal, auch wenn dies für die BeteiligtenHärten mit sich bringt. Wenn der Staat aber seine schützende Handüber marode und nicht-wettbewerbsfähige Industrien hält, gefährdet erSteuergelder und untergräbt das Fundament der Marktwirtschaft."Es habe in der Vergangenheit immer wieder Beispiele gegeben, beidenen der Staat einzelne Unternehmen gestützt habe. Am Ende musstenstets die Steuerzahler die Kosten für solche Fehlentscheidungtragen. Lucke weiter: "Wenn ein mittelständiges Unternehmen insolventist, hilft der Staat nicht mit Bürgschaften. Dieser Grundsatz mussfür alle Unternehmen gelten."Der LKR-Spitzenkandidat hat den Eindruck, dass sich im Fall einesWindkraft-Unternehmens der Eindruck politischer Protektion geradezuaufdränge. Lucke: "Wen es um die Öko-Industrie geht, sind mancheUnternehmen offenbar gleicher als andere ..."Hintergrund: Der Windrad-Hersteller Senvion hat im April Insolvenzangemeldet, nachdem er jahrelang Verluste erwirtschaftet hatte. DieNachfrage nach Windrädern stagniert, weil 2020 die Förderungausläuft. Der Betrieb veralteter Anlagen lohnt sich dann nicht mehr,auch angesichts strengerer Auflagen und zunehmender Proteste vonAnwohnern und Umweltschützern. Die Bundesländer Schleswig-Holstein,Hamburg und Bremen wollen für Senvion Bürgschaften zur Verfügungstellen, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Bürgschaften sollen sichauf 120 Millionen Euro über drei Monate belaufen.Pressekontakt:Johannes Willi KnaupLKR Geschäftsstelle PaderbornGiersmauer 133098 PaderbornTel.: +49 (0) 171 2064422willi.knaup@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell