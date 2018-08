Bernd Kölmel, LKR: Die GroKo verteilt teure Geschenke, statt den Bundeshaushalt zu sanieren / Auch in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen werden keine Schulden abgebaut (FOTO)

Berlin (ots) -Die Koalition von CDU/CSU und SPD hat am 29.08.2018 bekanntgegeben, für diverse Vorhaben wie höhere Renten und den Arbeitsmarktgroße Summen auszugeben. Allein die Verbesserungen für Rentner werdenbis 2025 knapp 32 Milliarden Euro kosten.Bernd Kölmel, Abgeordneter im Europaparlament undBundesvorsitzender der Liberal-Konservativen Reformer (LKR - DieEurokritiker), sagte hierzu: "So sehr ich den Rentnern Verbesserungengönne - diese Ausgaben sind nicht dauerhaft finanziert, sondernbasieren auf der Annahme ewig steigernder Steuereinnahmen. In dernächsten Krise wird uns der Bundeshaushalt um die Ohren fliegen."Weiter erklärt Kölmel: "Seit 2009 ist im Grundgesetz einesogenannte Schuldenbremse verankert. Diese sieht vereinfacht gesagtvor, dass der Staat in Jahren mit geringen Einnahmen Schulden machenkann, die er in Jahren mit hohen Einnahmen wieder abbauen muss. Dochtrotz der Rekordsteuereinnahmen der letzten Jahre werden kaumSchulden abgebaut. Statt dessen werden die Mehreinnahmen verwendet,um sie großzügig auszugeben.""Wenn die zusätzlichen Ausgaben verwendet würden, umZukunftsinvestitionen zu tätigen, wäre dies zu einem Teil zuakzeptieren. Die Ausgaben werden jedoch überwiegend dem Komsumzugeführt, noch dazu mit Bindungswirkung für die Zukunft. Wir leistenuns daher heute Ausgaben, die später unbezahlbar werden.""Keiner möchte wirtschaftliche Rezessionen, aber dieser Wunschwird sie nicht verhindern. Im Gegenteil, die im Zuge der Eurorettungeingeführte Nullzinspolitik mit verbundener Geldschwemme hat zu einemungesunden Boom geführt, der vermutlich schon bald bereinigt werdenmuss. Für die dann zurückgehenden Steuereinnahmen ist keinerleiVorsorge getroffen.""Das Haushaltsgebahren der GroKo ist absolut unseriös. Es fehltseit Jahren eine schwäbische Hausfrau in der Bundesregierung. Keinerder Bundesfinanzminister der letzten Jahre kam über eine schwarzeNull hinaus. Das ist krasses Versagen.""Der Staatshaushalt ist derzeit ein Schönwettermodel. Weder diegewaltigen Folgekosten der Massenmigration noch die kommendenTransferkosten für die schwächelnden Eurostaaten sind abgebildet. Ichhabe eher den Eindruck, dass durch großzügige Zahlungen an diverseKlientelgruppen die wirklichen Probleme verschleiert werden. Getreudem Motto `Opium fürs Volk ..."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaPressesprecherinTel: 0172/5726572Email: stephanie.tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell