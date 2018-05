Berlin (ots) -Die im Europäischen Parlament mit fünf Abgeordneten vertreteneeurokritische Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR - dieEurokritiker) fordert eine Austrittsregelung für Krisenländer, diedie Eurozone verlassen wollen. Anlässlich eines Entwurfs desKoalitionsvertrags der zukünftigen italienischen Regierung, der dieForderung nach einem Schuldenerlass in Höhe von 250 Milliarden Euroenthält, sehen sich die Eurokritiker in ihren Befürchtungenbestätigt. Der Euro sei für die Südländer zu stark und für dieNordländer zu schwach. Er begünstige politische Radikalisierung inKrisenstaaten und mache andere Euroländer erpressbar.Die LKR-Europaabgeordneten fordern, Italien mit einemSchuldenerlass entgegenzukommen, wenn das Land im Gegenzug dieEurozone verlasse.Der LKR-Europaabgeordnete Bernd Kölmel sagte:"Italien kann im Euro aus seiner Schuldenspirale nichtherauskommen. Neben regulären Schulden in Höhe von 2,3 Billionen Eurohat das Land noch 447 Milliarden Euro Target2-Schulden. Man brauchteinen radikalen Kurswechsel in Form einer Austrittsmöglichkeit fürItalien, abgefedert von einer kontrollierten Umschuldung, die aucheinen Schuldenschnitt miteinschließt.""In Italien manifestiert sich aktuell das jahrelangeverantwortungslose Handeln der Bundesregierung, die mit demVerhindern des Austritts von Griechenland aus der Eurozone einenPräzedenzfall geschaffen hat. Je länger wir warten, destogefährlicher wird es für die Stabilität der Eurozone und damit ganzEuropas.""Verbleibt Italien innerhalb der Eurozone, verfügt es weiter übermassives Erpressungspotential. Die von der neuen Regierungdiskutierten Mehrausgaben für die Frührente und das bedingungsloseGrundeinkommen werden eine erhebliche zusätzliche Verschuldungbedeuten.""Eigentlich müsste man in Italien eine Troika wie in Griechenlandeinsetzen, die auf die Einhaltung von Sparmaßnahmen achtet. Das istaber völlig unrealistisch. Eine Schulden- und Transferunion, die vorallem mit deutschem Geld die Schulden der Südländer übernähme, mussunbedingt verhindert werden. Italien muss deswegen aus der Eurozoneaustreten und gleichzeitig einen Schuldenschnitt bekommen.""Was wir derzeit in Italien erleben, ist der Grund, warum wir vonder LKR in die Politik gegangen sind. Es war absehbar, dass der Eurofür die Südländer nicht funktioniert und dort populistischeStrömungen versuchen würden, das finanzpolitischeErpressungspotential des Euro auszunutzen. Keine der im Bundestagvertretenen Parteien verfügt über die notwendige Glaubwürdigkeit beider Lösung der Probleme des Euro."Pressekontakt:Michael StraussPressesprecher der deutschen Delegation der EKR-FraktionEuropäisches Parlament+32 470 88 23 48michael.strauss@europarl.europa.euOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell