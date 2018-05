Bernd Heinemann und Tobias von Pein: Kinderrecht auf Schutz der Gesundheit hat absoluten Vorrang

Kiel (ots) - Nr. 175/2018Zum SPD-Antrag "Stärkung des Nichtraucherschutzes für Kinder undJugendliche" (Drs-Nr. 19/748) erklären der gesundheitspolitischeSprecher, Bernd Heinemann, sowie der kinder- und jugendpolitischeSprecher der SPD-Landtagsfraktion, Tobias von Pein:Tobias von Pein:"Passivrauchen ist eine Gefahr für unsere Kinder. Wir wollen ihreZukunft besser schützen. Es kann nicht angehen, dass in Gaststättenein Rauchverbot gilt, das Qualmen in viel kleineren Räumen wie demAuto, wenn Kinder mitfahren aber weiterhin gestattet bleibt. Und dortist die Giftstoffbelastung selbst bei leicht geöffnetem Fenster nochextrem. Die Gesundheit unserer Kinder muss uns mehr Wert sein als dieFreiheit zur Rücksichtslosigkeit. Unsere Kinder haben ein Rechtdarauf, sich in einer Umgebung zu entwickeln, die sie nicht krankmacht."Bernd Heinemann:"Es ist gut, dass wir mit unserem Antrag die Diskussion genau amVortag des Weltnichtrauchertages entflammt haben. Kinder werden durchZigarettenrauch im Auto besonders stark geschädigt, weil sich IhreLungen erst noch ausbilden müssen und auch mit einer höheren Frequenzatmen. Auch ihr Entgiftungssystem ist noch nicht vollständigausgereift. Zudem erhöht es das Risiko an Asthma zu erkranken oderlebenslange Lungenschäden davonzutragen. Für uns hat das Kinderrechtauf Schutz ihrer Gesundheit absoluten Vorrang."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell