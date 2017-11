Bernd Heinemann: Keine Entwarnung bei Aids

Kiel (ots) - Zum morgigen (1.12.2018) Welt-AIDS-Tag erklärt dergesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernd Heinemann:Die Zahl der HIV-Neuinfektionen geht in Schleswig-Holstein währendder letzten Jahre stetig zurück. Das ist erfreulich, zeigt es doch,dass gute Prävention und frühzeitige Behandlung wirken. Tatsache istaber auch: Es besteht anhaltender Handlungsbedarf bei der Präventiondieser heimtückischen Krankheit, die bei vielen Menschen inVergessenheit zu geraten droht. Gerade jüngere Menschen halten HIVund Aids für "nicht so gefährlich" oder glauben, es betreffe sienicht. Dies schwächt präventives Verhalten und führt zuEntsolidarisierung mit den Betroffenen. Dabei ist die Bedrohungunverändert hoch.Laut Weltgesundheitsorganisation wird jede zweite Diagnose erst imspäten Stadion der Erkrankung gestellt. Im Schnitt sind es knapp dreiJahre bis Erkrankte nach ihrer Infektion eine Diagnose erhalten.Dabei spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle bei derBehandlung. Durch eine frühe Diagnose haben Infizierte gute Chancenauf ein langes und gesundes Leben. Je länger der Zeitraum zwischenInfektion und Diagnose, umso höher ist auch das Risiko, dass sich ausder Immunschwächekrankheit Aids entwickelt.Aids ist nach wie vor eine unheilbare Krankheit, deshalb gibt esnach wie vor keine Entwarnung! Dank des medizinischen Fortschrittsist es immerhin möglich, die Krankheit zu lindern und ihren Verlaufzu verlangsamen. Wir dürfen nicht nachlassen, mitPräventionsprogrammen und qualifizierter medizinischer Hilfe zuintervenieren. Mit Prävention können wir heute schon bei denGesundheitsausgaben von morgen sparen. Deshalb ist jeder Euro hiergut investiert.Zur politischen Verantwortlichkeit gehört für uns auch dieStärkung der Aids-Hilfen, in denen sich kompetente Ehrenamtliche fürBeratung, Hilfeleistung und öffentlichkeitswirksame Aktionenengagieren. Sie sind wichtig für Erkrankte und Gefährdete und gebendringend notwendige Informationen.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell