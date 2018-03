Bernd Heinemann: Aufklärung ist die beste Prävention

Kiel (ots) - TOP 29: Drogenpräventionsprojekte an Schulen /"Partyprojekt Odyssee" (Drs-Nr.: 19/595)Die deutsche Beobachtungsstelle für illegale Drogen undDrogensucht des European Monitoring Centre hat für illegale Drogenerrechnet, dass 30% der Deutschen mindestens einmal im Leben illegaleDrogen konsumieren. Bei den 12-17-jährigen Deutschen beträgt derKonsum danach für "die letzten 12 Monate schon 7,3% mit zunehmendemTrend. Was heißt das für die Prävention? Unsere Demokratie wurde vonder Zeit der Aufklärung geprägt. Gefährdet sind wir nur durchunaufgeklärte Angst. Was lernen wir schon aus der Begründung desAntrages der AFD? Angst vor Aufklärung?Gesundheitsminister Garg hat in seinem Bericht, für den ich michausdrücklich bedanke, die Notwendigkeit und das Dilemma derPrävention für Jugendliche deutlich gemacht. Noch bis in die 70erJahre war das Dilemma der Aufklärung extrem. Das Führerprinzipbestimmte die Gesellschaft und die Familie. Aufklärung überLebensrisiken hieß "Schlafende Hunde zu wecken" In den 50er Jahrenhat man Kondomautomaten deshalb verboten. Reglementierungen undDrohungen bestimmten die Tagesordnung und die ungewollt Schwangerenwaren schlicht ahnungslos. Es kann nicht sein, was nicht sein darf,aber Jugendliche probieren natürlich was ist, besonders wenn sieahnungslos sind. Das gilt auch für Drogen und Partys. Seit den 90erJahren gibt es bei uns eine Partyszene, die riskante Konsummuster dersogenannten Partydrogen kennt. Eine wichtige Voraussetzung umgesundheitliche Risiken zu mindern ist Glaubwürdigkeit.Das Projekt Odyssee ist seit über 10 Jahren bekannt und über denErfolg gibt es Referenzen, von Universitäten, Schulen und Fachstellenweit über Schleswig-Holstein hinaus. Was heißt das für Flintbek? DieFlintbeker Schule hat auf Ihrer Homepage alles Wichtige dazu erklärt.Leider wird die Schule öffentlich nicht zitiert. Die Schule und dieBeteiligten kannten im Vorweg alle Inhalte und Abläufe derVeranstaltung. Für die 14-16jährigen Jugendlichen wurden ausdrücklichauch abschreckende Folgen des Konsums vorgestellt. Nach Angaben derSchule war der Vortrag nicht als drogenakzeptierend zu verstehen. Bisauf eine Ausnahme hat die Schule von Schülerschaft und Elternschaftnur positive Rückmeldungen für die Veranstaltung erhalten. Darüberhat es jedoch bedauerlicherweise keine weitere Berichterstattunggegeben.Ein Beispiel aus Großbritannien ist die Schülerin Martha. Sie warein gut behütetes Mädchen von 15 Jahren, sie war neugierig und wollteeines Tages mal eine Partydroge mit ihren Freundinnen ausprobieren.Sicherheitshalber investierte sie im Internet etwas mehr Geld undbekam entsprechend hochdosiertes Ecstasy, dass Marthas Herz zumStillstand brachte. Sie war nicht abhängig, nur ahnungslos. DieReaktion der Eltern auf solche Berichte ist oft pure Angst und siemachen mehr vom Falschen. Zwanghaft versuchen manche Eltern ihreKinder mit Gruselgeschichten vor Drogen zu schützen. Kontrolle stattqualifizierter Aufklärung. Es ist naiv zu glauben, dass sich Kinderin den Schulpausen nur über die neuen Matheaufgaben oder denFlötenunterricht unterhalten. Sie wollen auch etwas von denaufregenden Erfahrungen, von denen ihre Freunde berichten. Elternsollten sich zunächst selbst informieren und dann die Schule dabeiunterstützen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Fake News gibt esgenug, Faktenchecks noch viel zu wenig meine Damen und Herren. Derrichtige Rat an Eltern, das ist meine langjährige Erfahrung: Ruhigund besonnen bleiben und den Kindern helfen das Leben zu verstehen.Auch Suchtmittel und nicht nur illegale Exoten gehören zum Leben unddas könnte ich noch nicht mal für ein Kloster ausschließen. Diemeisten Jugendlichen lassen es bei kurzen Erfahrungen und damit gutsein. Darauf aber sollten wir sie vorbereiten, damit es so bleibt.Wir Sozialdemokraten danken den qualifizierten Präventionskräften undHelfern für ihre geprüften Projekte, ohne Zeigefinger aber mitFakten. Ich danke Ihnen.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell