Bernd Gögel MdL: AfD weist hanebüchene Schuldzuweisungen des baden-württembergischen Landesvorsitzenden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge kategorisch zurück!

Stuttgart (ots) - Gleichermaßen entsetzt wie empört weist diebaden-württembergische AfD die völlig aus der Luft gegriffenenUnterstellungen von Johannes Schmalzl (FDP), Landeschef desVolksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zurück, der im Vorfeld derzentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertrag wider besseres Wissen dieAfD in die Nähe des extremen Nationalismus zu rücken versucht hatte.Laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur soll Schmalzl diehanebüchene Behauptung aufgestellt haben, die "AfD will ein Europader Nationalstaaten - genau das war aber Grundlage für unserekriegerischen Auseinandersetzungen."Europa der Völker und nicht der Nationalstaaten!"Als Landesvorsitzender des Volksbundes DeutscherKriegsgräberfürsorge hätte Herr Schmalzl sich zumindest ein wenigschlaumachen sollen, bevor er mit derart herabwürdigendenDiffamierungen an die Öffentlichkeit tritt", erläutert Bernd Gögel,der designierte Vorsitzende der Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg. "Schon mit einem Blick in unser Programm hätte erverstanden, dass das, was wir anstreben, kein Europa derNationalstaaten, sondern ein Europa der Völker ist - und damit dieUmsetzung einer Idee von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, dieman ja beim besten Willen nicht als rechtspopulistische Kriegstreiberbezeichnen kann." Es erschließe sich nicht einmal ansatzweise, warumvon souveränen Nationalstaaten eine größere Kriegsgefahr ausgehensollte als von einem europäischen Zentralstaat, wie er von denBrüsseler Technokraten angestrebt wird. "Seit Ende des ZweitenWeltkriegs haben wir in Europa mehr als sieben Jahrzehnte und damitlänger länger als jemals zuvor in der Geschichte in Frieden gelebt -und das als unabhängige Nationalstaaten. Deutschland ist, wie immerwieder kolportiert wird, 'umzingelt von Freunden' - und auch das sinddurchweg eigenständige Nationalstaaten mit ganz unterschiedlicherKultur und Geschichte", so Gögel. "Es widerspricht jeder Logik, wennJohannes Schmalzl gerade aus diesen friedliebenden mitteleuropäischenNationalstaaten eine wie auch immer geartete Kriegsgefahremporsteigen sieht und warum er diese ausgerechnet noch - quasi invorauseilendem Gehorsam zugunsten der Kartellparteien - der AfDunterschieben möchte, die sich ausdrücklich gegen dieExpansionspolitik von NATO und Europäischer Union einsetzt!" WennSchmalzl ernsthaft Kritik üben möchte, sollte er sich als Zielscheibebesser der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen undderen verbaler Offensive gegen die Russische Föderation zuwenden.Konstruierte Schuldzuweisungen und HerabwürdigungenIn seiner AfD-Wähler- und -Mitgliederbeleidigung reiht sich derVerwaltungsjurist Johannes Schmalzl als führender FDP-Politiker undehemaliger Präsident des baden-württembergischen Landesamtes fürVerfassungsschutz nahtlos in die Ägide von Landes- undBundespolitikern ein, die sich der AfD nicht anders erwehren können,als sie mit konstruierten Schuldzuweisungen und Herabwürdigungen zuüberziehen, deren Wahrheitsgehalt zunehmend gegen Null tendiert."Richtig ist, dass die Alternative für Deutschland seit ihrerGründung vor vier Jahren für mehr Unabhängigkeit aller europäischenStaaten von Brüssel und für eine stärkere Unabhängigkeit dereuropäischen Völker von der Europäischen Union kämpft, um derenKultur, Geschichte und nationale Identität zu bewahren", so derAfD-Landtagsabgeordnete abschließend.