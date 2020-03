Bernd Gögel: Flüchtlingskrise zeigt politische Fehlwahrnehmung der CDU

Stuttgart (ots) - Fraktionschef Bernd Gögel hat der Landes-CDU mit Blick auf dieFlüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze eine verschobene politischeWahrnehmung bescheinigt. Wenn Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann lautHeilbronner Stimme nicht zulassen will, "dass sich die von vielen Menschen alsKontrollverlust empfundene Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 wiederholt",und für Fraktionsvize Winfried Mack nicht absehbar sei, wie sich die neueFlüchtlingskrise auf die Landtagswahl in einem Jahr auswirke, muss sich die CDUfragen lassen, worum es ihr eigentlich geht: um einen Flüchtlingswahlkampf odereine Lösung der Flüchtlingskrise."Die zitierten Statements zeigen, dass es ihr nicht vordergründig um unser Landund unsere Landsleute geht geschweige um die Lösung der humanitären Frage derMigrationsursachen, sondern um die Auswirkungen auf den Wahlkampf", so Gögel:"Deutlicher kann man sich nicht mehr disqualifizieren für eine verantwortlichePosition in unserem Staat". Nach dem Nestor der deutschen PolitikwissenschaftErnst Fraenkel ist es die Aufgabe der Politik, den "empirisch vorfindbarenVolkswillen zu veredeln". Und der besteht, wie schon 2016 eine Umfrage im Landergab, mehrheitlich darin, keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen (46 zu 44 %)."Zurück zur Sachpolitik, Schluss mit Machtpolitik - das ist der Anspruch derAfD", erklärt Gögel. "Und diesen Anspruch werden wir zur Wahl 2021 einlösen."Pressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergDr. Thomas Hartung; PressesprecherKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartthomas.hartung@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4539594OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell