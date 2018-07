Mainz (ots) -Für das ZDF-Drama "Rufmord" sind die Produzentinnen Kirsten Hagerund Carmen Stozek im Rahmen des Filmfests München am Sonntagabend, 1.Juli 2018, mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis ausgezeichnetworden. Insgesamt waren 16 Produktionen für den besten noch nichtausgestrahlten Fernsehfilm eingereicht worden; mit "Endlich Witwer"und "Rufmord" waren in diesem Jahr zwei ZDF-Filme unter den dreiNominierten.Regisseurin Viviane Andereggen inszenierte "Rufmord" mit RosalieThomass in der Hauptrolle nach dem Drehbuch von Claudia Kaufmann undBritta Stöckle. Die ZDF-Auftragsproduktion der hager moss film inZusammenarbeit mit ARTE erzählt die Geschichte einer jungen Lehrerinan einer Grundschule, die plötzlich das Mobbingopfer einesUnbekannten wird. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist AnjaHelmling-Grob, die ARTE-Redaktion liegt bei Olaf Grunert. In weiterenRollen spielen Johann von Bülow, Shenja Lacher, Lilly Forgách,Johanna Gastdorf, Ulrike C. Tscharre und andere.Der Bernd Burgemeister Fernsehpreis wird seit 1996 verliehen. Diemit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für den besten Fernsehfilm wirdvon der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten(VFF) gestiftet.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rufmordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell