Bernd Alois Zimmermann zum 100. Geburtstag: Kulturradio vom rbb sendet ab 19. März eine fünfteilige Reihe

Berlin (ots) - Am 20. März ist der 100. Geburtstag von Bernd AloisZimmermann (1918 - 1970). Kulturradio vom rbb widmet dem Komponistenaus diesem Anlass eine fünfteilige Reihe, die am Montag, 19. März2018, beginnt. Zimmermann, zu Lebzeiten lange ein Außenseiter derSzene, zählt heute neben Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez oderLuigi Nono zu den prägenden Persönlichkeiten der neuen Musik.Kulturradio-Musikredakteur Andreas Göbel beleuchtet Leben undSchaffen Zimmermanns und zeichnet das Bild eines Giganten derModerne. Hohe Emotionalität trifft in Zimmermanns Werken auf komplexeKonstruktionen. Mit seiner pluralistischen Kompositionsweise, zu derdie Prinzipien Montage und Collage gehören, schuf er ein Gesamtwerk,das bis heute Gültigkeit besitzt. Zum Abschluss der Reihe ist am 23.März die Gesamtaufnahme von Zimmermanns Hauptwerk, der Oper "DieSoldaten", zu hören - die Uraufführungsproduktion von 1965 unter derLeitung von Michael Gielen.Die Sendereihe im ÜberblickDer Universalist (Montag, 19. März, 21.04 Uhr)Der Individualist (Dienstag, 20. März, 21.04 Uhr)Der Mensch hinter der Musik (Mittwoch, 21. März, 21.04 Uhr)Der pluralistische Klang (Donnerstag, 22. März, 21.04 Uhr)Geamtaufnahme der Oper "Die Soldaten" - Uraufführungsproduktionvon 1965 (Freitag, 23. März, 20.04 Uhr)Weitere Infos: www.kulturradio.de