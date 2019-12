Frankfurt/Main (ots) - Bernadette O'Reilly, Abteilungsleiterin im RewePremium-Markt Fünf Höfe in München, ist von den Lesern der "Lebensmittel Zeitungdirekt" zur "Mitarbeiterin des Jahres 2019" gewählt worden. Der Branchenpreisdes POS-Magazins der Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) ist mit 1.000 Eurodotiert.Die gebürtige Irin leitet in dem Vorzeigemarkt von Rewe gleich zwei Abteilungen:Convenience und Blumen. Zudem assistiert sie der Marktleitung, istVertrauensperson für Kolleginnen und Kollegen und Patin für Auszubildende.Bei Kunden wie im Team des Supermarktes ist die sympathische Verkäuferinbeliebt. Kunden zeigen sich besonders angetan von ihrer Kreativität. Es gabschon Anfragen für die Dekoration privater Hochzeitsfeiern, Urlaubskarten vonKunden an sie in den Rewe-Markt und private Einladungen.Hervorgehoben wird auch ihre kaufmännische Kompetenz. O'Reilly platziert inihren Abteilungen Produkte erfolgreich nach Umsatzstärke, nimmt Trendsortimenteauf und optimiert das Regallayout nach verkaufsrelevanten Kriterien.Die Auszeichnung der "Mitarbeiter/in des Jahres" ist das Finale des Wettbewerbs"Mitarbeiter/in des Monats". O'Reilly war als Mitarbeiterin des Monats Juli 2019ins Finale eingezogen. Ziel des Wettbewerbs ist es, hervorragende Mitarbeiter indeutschen Supermärkten zu würdigen und ihnen die Anerkennung der Branche zuverschaffen.Lebensmittel Zeitung direkt stellt die neue Mitarbeiterin des Jahres in derDezemberausgabe 2019 vor.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Lebensmittel Zeitung DIREKT, übermittelt durch news aktuell