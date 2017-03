Berlins neuer Flughafenchef stellt sich dem Aufsichtsrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup stellt sich am Freitag erstmals den Fragen des Aufsichtsrats.



Dabei dürfte ein Thema die unklare Terminlage am neuen Hauptstadtflughafen sein. Angesichts neuer Probleme auf der Baustelle ist weder klar, wann der Bau fertig wird, noch wann er in Betrieb gehen kann. Der bisherige Staatssekretär Lütke Daldrup war zuletzt selbst Mitglied des Aufsichtsrats.

Nach dem Rückzug von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Aufsichtsratschef und weiterer Mitglieder konstituiert sich das Kontrollgremium neu. Der neue Vorsitzende soll am Freitag gewählt werden. Kandidat für den Vorsitz ist der Brandenburger Staatssekretär Rainer Bretschneider (SPD). Zudem soll es in der Geschäftsführung künftig einen Arbeitsdirektor geben. Die Arbeitnehmer haben den Düsseldorfer Rechtsanwalt Manfred Bobke-von Camen vorgeschlagen./bf/DP/fbr