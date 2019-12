Berlins neue Wohnungs-Kampagne Fair-Baut! ist gestartet / Berlins Zukunft soll fair gebaut anstatt verbaut werden

Berlin (ots) - Die neue Berliner Kampagne Fair-Baut! für mehr Vernunft und eineausgewogene Debatte in der Berliner Wohnungspolitik ist offiziell gestartet.Initiator und Sprecher ist der Charlottenburger Maximilian Rexrodt. Gemeinsammit engagierten Bürgern, Vertretern der Wohnungswirtschaft und des Handwerkssoll die Soziale Marktwirtschaft wieder in den Fokus derStadtentwicklungspolitik gerückt werden.Fair-Baut! ist eine parteiunabhängige Kampagne mit dem Ziel, als Korrektiv zueinseitigen Meinungsbildern zu fungieren. Die Kampagne soll transparent machen,welche Faktoren das Bauen in Berlin erschweren, welche politischen MaßnahmenNeubau verhindern und verteuern und welche Voraussetzungen im angespanntenWohnungsmarkt geschaffen werden müssen, um ausreichenden und bezahlbarenWohnraum für alle Berliner zu schaffen.Die Berliner Gesellschaft soll über die wirklich relevanten Dinge derStadtentwicklung informiert werden und pragmatisch durchdachte Lösungsansätzepräsentiert bekommen. Dazu gehört vor allem ein gesamtstädtisches Planungsrechtfür schnellere und nachvollziehbare Genehmigungen. Einem behördlichenPersonalmangel soll mit finanzstärkeren Löhnen sowie mit einerEffizienzsteigerung durch die Möglichkeiten der Digitalisierung entgegengewirktwerden. Außerdem sollen Brachflächen konsequent in Bauland umgewandelt werdenund städtische Bauunternehmen im "sharedeal" mit privaten Investoren stärker aneinem Strang ziehen."Die Berliner Politik täte gut daran, zusammen mit den hier aktivenBauunternehmen und Investoren einen Weg für mehr Wohnungen zu finden. DieMietpreise der Stadt sinken langfristig schließlich durch ein vergrößertesAngebot. Lösungen wie das geplante Gesetz zum Mietendeckel verschleppen nurnotwendige Maßnahmen zur Ankurbelung von Neubau. Nur auf einer faktenbasiertenGrundlage können die Berliner eine Entscheidung über die Zukunft ihrer Stadttreffen.", so Kampagnensprecher Rexrodt.Fair-Baut! wird sich ab jetzt regelmäßig über die eigene Webseite sowie dieKampagnen-Seiten in den sozialen Medien zu den brennenden Fragen und Themen inder Berliner Wohnungspolitik einmischen.Pressekontakt:Maximilian RexrodtSprecher Fair-Baut!Iranische Straße 613347 Berlininfo@fair-baut.dewww.fair-baut.deTwitter: https://twitter.com/fairbautFacebook: https://www.facebook.com/fairbaut/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139374/4462108OTS: Fair-Baut!Original-Content von: Fair-Baut!, übermittelt durch news aktuell