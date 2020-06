Berlin (ots) - Vor der mutmaßlich größten Demonstration seit Beginn der Coronakrise an diesem Sonntag in Berlin hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor zahlreichen Neuinfektionen gewarnt. Dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe) sagte er: "Das Risiko ist viel zu hoch." Er teile zwar das Anliegen der Demonstration, ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung sowie für Klimaschutz und Gleichberechtigung zu setzen. Es stehe aber zu befürchten, dass sich viele Menschen bei der Protestaktion mit dem Virus infizierten.Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellte sich zwar hinter die Ziele der Kundgebung, mahnte aber zugleich zur Vorsicht. "Wir müssen uns weiter gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung starkmachen. Wir müssen am Wochenende und auch in den kommenden Wochen aber weiter rücksichtsvoll sein und aufeinander achtgeben", sagte er dem Tagesspiegel. Auch auf Demonstrationen blieben Masken sowie Abstands- und Hygieneregeln wichtig. "Wir dürfen nicht leichtsinnig sein und das Erreichte verspielen."Online unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/kilometerlange-menschenkette-du rch-berlin-politiker-warnen-vor-hohem-corona-risiko-bei-unteilbar-demonstration/ 25913676.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4622629OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell