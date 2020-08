Berlins Innensenator warnt vor Unterwanderung der Corona-Demos

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat vor einer Unterwanderung der Corona-Proteste durch rechtsextremistische Strukturen gewarnt. "Wir beobachten die Mobilisierung im rechtsextremistischen Spektrum sehr genau", sagte Geisel dem "Tagesspiegel". Die Corona-Proteste würden bewusst unterwandert, um rechtsextremes Gedankengut anschlussfähig zu machen.

"Hier geht es eindeutig um die Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung", so der SPD-Politiker. Es gehe bei den Corona-Demonstrationen längst nicht mehr um Kritik an Entscheidungen, welche die Regierung in Pandemie-Zeiten getroffen habe, fügte Geisel hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur