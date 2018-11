Berlins BLUE MAN GROUP feiert Jubiläum / Seit 15 Jahren begeistert BLUE MAN GROUP Berlin und Deutschland / 2019 startet die Show in ihr Jubiläumsjahr (FOTO)

Berlin (ots) -Ein internationaler Show-Hit feiert Geburtstag! Vor 15 Jahren kamBLUE MAN GROUP erstmals nach Deutschland. Während die Show-Sensationin den USA damals schon Kult war, mit Vorstellungen in New York,Chicago, Boston und Las Vegas, mussten sich die drei blauen Männerihr deutsches Publikum erst erobern. Nicht nur das haben siegeschafft, sondern sie haben damit auch Geschichte geschrieben: Keineandere Show ist schon so lang so erfolgreich und ununterbrochen inBerlin zu sehen wie BLUE MAN GROUP.Fast fünf Millionen Menschen hat BLUE MAN GROUP bislang in Berlinbegeistert - und es ist kein Ende in Sicht. Mit dem außergewöhnlichenMix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy undatemberaubenden technischen Effekten haben die Blauen die Herzenihrer Zuschauer erobert: immer überraschend, rasant und humorvoll.Die drei blauen Männer nehmen ihr Publikum jeden Abend mit auf eineEntdeckungsreise in eine einzigartige Welt des Live-Entertainments:Visuell und akustisch faszinierend, begleitet von rockiger Live-Musikder BLUE MAN GROUP-Band.Ab Dezember wird die Show-Sensation offiziell Jubiläum inDeutschland feiern. Dann jährt sich die Europapremiere zum 15. Mal.Heute ist BLUE MAN GROUP einer der wenigen ,Big Player' derEntertainment-Branche - mit über 35 Millionen Zuschauern weltweit undfesten Shows in New York, Chicago, Orlando, Las Vegas und eben inBerlin."Als wir Phil, Matt und Chris - den Gründern der Blue Man Groupaus New York - vor mehr als 15 Jahren sagten, dass die blauen Männerunbedingt auch nach Berlin gehören, waren sie sofort dabei. Dass esuns aber gelingen würde, die Show dermaßen in das kulturelle LebenBerlins zu integrieren, dass Besucher aus der ganzen Welt angelocktwerden und sie schon mehr als 6.000 Mal aufgeführt wurde, das hattenwir uns damals kaum träumen lassen. Mit riesigem Abstand hält dieBLUE MAN GROUP damit den Rekord der am längsten aufgeführten Show inBerlin. Neugierig, weltoffen, überraschend - so sind die Blue Men undso ist Berlin. Eine einzigartige Symbiose", so Uschi Neuss,Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland, zum 15.Jubiläumsjahr der Show in Berlin.Seit ihren Anfängen wurde die Show immer wieder verändert, umstets mit der Zeit zu gehen. Dabei bleibt der einzigartige Charakternatürlich erhalten. Zum Jubiläum gibt es nun einige kreativeÄnderungen, überraschende Wendungen und neue Momente zum Staunen. DieKultelemente der Show bleiben, auch auf die beliebtesten ikonischenSzenen der Originalproduktion muss kein Fan verzichten - mitaktuellen Themen rund um die sozialen Medien, Konnektivität undVirtual Reality.Diese ständige Wandlungsfähigkeit hält die Verbindung zwischenPublikum und Blue Man in der Show und während des ganzenTheaterbesuchs intensiv und überraschend. Im eigens für die Showumgebauten Stage Bluemax Theater beginnt das neue und verlängerteShow-Erlebnis nun direkt beim Eintritt: Die Grenze zwischen Bühne undZuschauersaal wird aufgehoben.Diese Berliner BLUE MAN GROUP ist ein Original, das es so weltweitnur in der Hauptstadt zu sehen gibt.Pressekontakt:Margot Schwindenhammer, Michaele Pruemmer, Andreas Kuenne (Ltg.)Presse-Hotline: +49 (0)30 31 903 874 |vorname.nachname@stage-entertainment.comOriginal-Content von: Stage Entertainment Berlin, übermittelt durch news aktuell