Berlin (ots) - Viele kennen ihn als Kommissar der ZDF-Serie "DerKriminalist". Christian Berkel brilliert aber auch inHollywood-Blockbustern oder als Sprecher von Hörbüchern. Jetzt istder Schauspieler von einer neuen Seite erleben: als Romanautor.Radioeins vom rbb präsentiert am Montag, 29. Oktober 2018, um 20.00Uhr die Berlin-Premiere von "Der Apfelbaum" (Ullstein) mit ChristianBerkel. Radioeins-Literaturagentin Gesa Ufer moderiert, von 20.00 bis21.00 Uhr ist die Veranstaltung live auf Radioeins zu hören."Der Apfelbaum" - eine FamiliengeschichteZehn Jahre lang hat Berkel für seinen Roman "Der Apfelbaum"recherchiert, das Buch basiert auf seiner eigenen Familiengeschichte.Berkel hat Archive besucht, Briefe gelesen und Reisen unternommen.Spannungsreich und elegant erzählt er einen großen Familienroman vordem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte. Erführt die Leser von Ascona, Paris, Gurs und Moskau bis nach BuenosAires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, dieunterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nichtvoneinander lassen. Eine Geschichte, die sich einprägt.