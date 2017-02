Unterföhring (ots) -"Ich singe gerne englische Lieder, englische Balladen", sagt Tara(14, Berlin). Damit fängt die junge Berlinerin in ihrer BlindAudition auf der "The Voice Kids"-Bühne am Sonntag, 26. Februar,20:15 Uhr, in SAT.1 direkt an: Bei ihrem Auftritt mit Ariana Grandeund "Best Mistake" machen die Coaches hoffentlich keinen Fehler undfinden den Buzzer rechtzeitig. Nena hat zumindest einen Tipp für dieSchülerin: "In den hohen Lagen absolut toll, wundervoll klar undkräftig. Aber in den tiefen Lagen bist du noch ein bisschen lost.Daran solltest du nochmal richtig arbeiten.""The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell