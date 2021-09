Berliner stimmen für Enteignung von Wohnungsunternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berlinerinnen und Berliner haben sich für die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen.



56,4 Prozent der Wähler stimmten am Sonntag in einem Volksentscheid dafür, 39,0 Prozent lehnten das Vorhaben ab, wie die Landeswahlleitung am Montagmorgen mitteilte. Allerdings ist das Votum für die Politik rechtlich nicht bindend./kr/ah/DP/stk