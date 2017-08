Berliner sind aufgerufen, eine neue Partei zu gründen / Am 8. September entsteht in Berlin-Mitte eine neue politische Bewegung

Berlin (ots) - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl sindBerlinerinnen und Berliner aufgerufen, eine neue Partei zu gründen.Alle Interessierten können am Freitag, 8. September 2017 bestimmen,wofür diese neue politische Bewegung stehen soll. Auf derVeranstaltung »Partei Thinking« ist jeder eingeladen und kannmitmachen - unabhängig von Alter oder Herkunft. In einem Rundgang mitzehn Stationen entscheiden allein die Besucher über Ausrichtung,Wahlkampfthemen, Parteifarbe und sogar den Spitzenkandidaten:- Gründen wir eine Partei oder lieber eine Bewegung?- Was macht uns besonders?- Was sind unsere politischen Forderungen?- Wie sieht unser/e Spitzenkandidat/in aus?- Wie lautet unser Wahlkampf-Slogan?Viele Wählerinnen und Wähler sind vor der Bundestagswahl nochunentschlossen. Die Veranstaltung »Partei Thinking« stellt ein Forumdar, um neben den etablierten Parteiprogrammen neue Ideen zuentwickeln. Auch wenn die Gründung dieser Partei spielerischbetrieben wird und das Ergebnis eine Vision ist, so ist der Austauschüber gesellschaftliche Ziele ein relevanter Beitrag zur politischenMeinungsbildung.Über die Veranstaltung- Was: Partei Thinking - Wir gestalten eine neue politischeBewegung- Wann: Freitag, 08.09.2017 · von 19 bis 24 Uhr- Wo: NORDSONNE IDENTITY · Linienstraße 153 · 10115 Berlin-Mitte- Infos: www.parteithinking.deÜber NORDSONNE IDENTITYNORDSONNE IDENTITY ist eine Kreativ- und Beratungsagentur inBerlin-Mitte. Wir begleiten und beraten soziale Organisationen,Bildungs- und Forschungseinrichtungen bei Markenprozessen undKommunikationsprojekten. Zu unseren Auftraggebern gehören u.a.infratest dimap, Friedrich-Ebert-Stiftung, Wissenschaft im Dialog,Brot für die Welt, EKD Evangelische Kirche, TU Berlin und andere.Weitere Informationen www.parteithinking.de | www.nordsonne.dePressekontakt:Tom SchmiedelNORDSONNE IDENTITYpresse@nordsonne.deTel 030 400 558 - 0Original-Content von: NORDSONNE, übermittelt durch news aktuell