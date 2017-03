Berliner bleiben REWE Lieferservice treu

Köln (ots) - Online-Supermarkt für Lebensmittel erneut als"Berlins Liebling" ausgezeichnetBerlin beweist Geschmack und wählt den REWE Lieferservice zumzweiten Mal in Folge zu "Berlins Liebling". Für den REWELieferservice, der täglich auf den Straßen Berlins für die Kundenunterwegs ist, ist diese Anerkennung ein großes Kompliment undbestätigt die Erfolgsgeschichte des Pioniers imLebensmittel-Onlinehandel.Die Leser einer großen regionalen Tageszeitung stimmten über diebeliebtesten Unternehmen der Hauptstadt ab und haben den REWELieferservice erneut an die Spitze in der Kategorie"Lebensmittel-Lieferdienste" gewählt. Der REWE Lieferserviceuntermauert damit seine führende Position bei der Online-Bestellungvon Lebensmitteln: Zuletzt bestätigte das Institut fürHandelsforschung die Position als Deutschlands Nr. 1Online-Supermarkt für frische Lebensmittel. Auch die REWE App konnteGoogle und Apple überzeugen und wurde in den beiden führendenApp-Stores als eine der besten Apps des Jahres ausgezeichnet."Lebensmittel sind nach wie vor Vertrauenssache, das giltnatürlich auch für Online-Bestellungen. Deshalb freuen wir unsbesonders über die Auszeichnung als Berlins Liebling", so Dr.Jean-Jacques van Oosten, Geschäftsführer REWE digital. "Wir sindstolz, dass die Berliner den REWE Lieferservice im zweiten Jahr inFolge als ihren Favoriten gewählt haben."Immer mehr Menschen bestellen Lebensmittel onlineMit nur wenigen Klicks im Online-Shop (https://shop.rewe.de/) oderin der App (rewe.de/app) können sich Kunden den gewünschten Einkaufaus einem breiten Angebot aus dem REWE Sortiment zusammenstellen unddirekt bis an ihre Wohnungstür oder ins Büro liefern lassen. AlsDeutschlands erster Onlinemarkt mit eigener Lieferflotte geht derREWE Lieferservice flexibel auf die Zeitplanung der Kunden ein undliefert von 8 Uhr früh bis 22 Uhr abends in den von den Kundenausgewählten Lieferfenstern. Mit der Lieferung hört der Service abernoch lange nicht auf: Sollte ein Produkt wider Erwarten nichtgefallen, geben die Kunden es dem REWE Lieferfahrer einfach wiedermit. Außerdem werden möglichst Papiertüten verwendet und unnötigeZusatzverpackung vermieden. Das erleichtert das Auspacken und schontdie Umwelt.Über REWE Lieferservice:Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mitwenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden aufhttps://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an dieHaustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) istmöglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst,Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren,Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferungentscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt.Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin,Hamburg, Frankfurt, München und Köln - sowie dem Umland verfügbar.Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setztREWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zuDeutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittelgeworden (IFH 2016). Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWEMarkt GmbH zudem zu den führenden Unternehmen im stationärendeutschen Lebensmitteleinzelhandel.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell