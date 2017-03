Berliner Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen beschäftigt BGH

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Wohnungsnot gelten in Berlin seit knapp drei Jahren strenge Auflagen für die anderweitige Nutzung von Wohnraum.



Am Mittwoch (09.00 Uhr) befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mit dem so genannten Zweckentfremdungsverbot.

Wer eine Wohnung an Feriengäste vermieten oder dort ein Büro einrichten will, darf das nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung. Sonst droht eine Strafe von bis zu 100 000 Euro. In dem Fall hat ein langjähriger Mieter noch vor Inkrafttreten des Verbots die Kündigung bekommen. Die neue Eigentümerin möchte die Wohnung, damit ihr im selben Haus arbeitender Mann sein Beratungsunternehmen erweitern kann. Die Berliner Gerichte haben die Räumungsklage abgewiesen und das mit dem neuen Verbot begründet. (Az. VIII ZR 45/16)/sem/DP/zb