Berliner Zeitung: Kommentar zur Rente. Von Tobias Peter

Berlin (ots) - Etwas für die Zukunftssicherung der Rente zu tun,bedeutet, den Wählern etwas abzuverlangen. Das tut kein Politikerohne Not gern. Das Vorgehen der Koalition grenzt anArbeitsverweigerung. In der Sache gibt es keinen Grund, dieZukunftsprobleme der Rente vor sich herzuschieben. ... Werden dieBeiträge angesichts der demografischen Entwicklung weiter steigenmüssen? Ja. Sind höhere Steuerzuschüsse in die Rentenkasse sinnvoll,um diese Steigerungen in Grenzen zu halten? Noch einmal: Ja. Das gilterst recht, da große Gewinne heute vielfach nicht mehr aus Arbeit,sondern aus Vermögen erzielt werden. Die Wahl der Reformwerkzeuge istim Kern einfach: Jedes einzelne wird gebraucht, damit nicht eineinziges über die Maßen zum Einsatz kommen muss.