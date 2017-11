Berliner Zeitung: Kommentar zur Regierungsbildung. Von Daniela Vates

Berlin (ots) - Angela Merkel ist vordergründig in einer bequemen,tatsächlich aber in einer schwierigen Lage. Die Union ist diestärkste Fraktion im Bundestag - ohne sie kann keine Regierunggebildet werden. ... Aber je länger sich die Regierungsbildung nochhinzieht, umso nervöser wird auch die CDU werden - von der CSU mitihrem ungeklärten Personalstreit mal ganz abgesehen. So gesehen kannes sein, dass es eine ganz große Koalition in der Politik bereitsgibt: Es ist die Zusammenarbeit derer, die überzeugt sind, dass eineeinzige Frau schuld ist an ihren Problemen von Karriereknick bisWahlniederlage.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell